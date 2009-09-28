Россия, Беларусь и Казахстан вступят в ВТО

Единая переговорная группа России, Казахстана и Белоруссии продолжает переговоры о вступлении стран во Всемирную торговую организацию /ВТО/ "на одинаковых условиях, и мы стремимся к тому, чтобы эти условия оформить единовременно". Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

"Мы продолжаем вступление в ВТО и не прекращали этого процесса ни на один день. После заявления глав правительств 9 июня некоторые должностные лица в секретариате ВТО и в странах-партнерах посчитали, что мы такую работу приостановим. У нас не было таких указаний. У нас были указания продолжить работу и, наоборот, активизировать нашу работу по вступлению в ВТО, но в другом формате", - пояснил он.

"Мы исходим из того, что вступать мы /Россия, Казахстан и Белоруссия/ должны, как единая таможенная территория... Формально, юридически в ВТО вступят Казахстан, Белоруссия и Россия в одно время, одновременно. Вместе с тем, возможны и другие варианты", - продолжал И.Шувалов.

По его словам, "у нас есть несколько месяцев для того, чтобы такую работу провести; переговорщики нас убеждают, что она будет успешно завершена за 6-8 месяцев". Окончательное решение, отметил И.Шувалов, должно быть принято "исключительно на уровне глав государств".

"Позиция наша абсолютно открыта, она прозрачна и она, в первую очередь, защищает рынки России, Казахстана и Белоруссии. И я считаю, что при этом потребители только будут выигрывать", - подчеркнул первый вице-премьер.