ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 сентября

Украинские СМИ

Дело помещает материал «Команда Пинзеника готовит мятеж», где сообщает, что 24 октября состоится съезд партии «Реформы и порядок» (ПРП), входящей в Блок Юлии Тимошенко. Главный совет партии уже решил поддерживать Тимошенко на предстоящих президентских выборах, а если Пинзеник не поддержит это решение, ему могут найти замену.

http://delo.ua/vlast/politika/komanda-pinzenika-gotovit-mjatezh-131036/

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Дело также публикует интервью главы совета НБУ Петра Порошенко «Экономика страны начнет восстанавливаться в 2010 году». Одной из внутренних причин кризиса в Украине является дисбаланс между продуктивностью труда и потреблением. Об этом заявил П.Порошенко на VI саммите "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/poroshenko-ekonomika-strany-nachnet-vosstanavlivatsja-v-2010-131018/

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«Украинская правда» помещает статью “Кандидатський мінімум з економіки. Спеціальний проект”. Способны ли кандидаты в президенты ответить на простые вопросы по экономике? Есть ли у них собственное экономическое видение? Знают ли они, что будут делать с экономикой, когда придут к власти?

http://www.epravda.com.ua/

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“Коммерсантъ-Украина” публикует материал “Украина умаслила весь мир”. Страна экспортировала рекордное количество подсолнечного масла. В пятницу Минагрополитики сообщило, что в 2008/2009 маркетинговом году на мировые рынки было поставлено 2,1 млн т масла на сумму $1,57 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1245095

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“Коммерсантъ-Украина” помещает статью “Небольшие банки обошли крупные” по объемам кредитования в гривне. Средние кредитные учреждения воспользовались проблемами крупнейших банков и в августе выдали 1,1 млрд грн гривневых кредитов. В этот же период портфели 13 крупнейших учреждений сократились на 1,3 млрд грн. Банкиры говорят, что у крупнейших игроков есть шанс сохранить долю рынка за счет продажи проблемных кредитов и выдачи новых займов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1245074

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“Экономические известия” публикуют материал “Напряжение вернется после выборов”. В 2009 г. электроэнергетическая отрасль страны была принесена в жертву политическим интересам. Новому президенту страны после выборов придется приложить максимум усилий для того, чтобы вывести отечественный энергетический сектор из состояния продолжающейся технической и экономической деградации.

http://eizvestia.com/markets/full/4182393

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“Экономические известия” помещают статью “ITC борется за 3G”. Число претендентов на связь третьего поколения 3G может вырасти до пяти. Телекоммуникационная компания ITC (CDMA Ukraine) выбирает источник финансирования для участия в конкурсе на данный стандарт связи. В качестве партнера может быть привлечен иностранный инвестор, название которого не разглашается. Участники рынка предполагают, что речь может идти о компаниях Vodafone, Orange или Telekom Austria.

http://eizvestia.com/markets/full/4182429

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“Сегодня” публикует статью “«Визиры-2» хотят развесить по столбам”. После скандалов и нареканий на измеритель скорости «Визир-1» министр внутренних дел Юрий Луценко пообещал, что вскоре на дорогах заработает... «Визир-2».

http://www.segodnya.ua/news/14081598.html

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Российские СМИ “Ведомости” публикуют материал “120 млрд руб. от Германа Грефа”. Сбербанк лоббирует предоставление госгарантий своим заемщикам, в частности девелоперам и автозаводам.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/28/214885

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“Ведомости” помещают статью “Госдума предлагает фиксировать ставки по выданным кредитам”. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому банкам запрещается повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислава Резника. Если законопроект будет принят, банки не смогут в одностороннем порядке сокращать срок кредита, увеличивать размер процентов и комиссионного вознаграждения по операциям.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2009/09/28/847235

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“Известия” публикуют статью “Энергореформу пустят на шпильки?”. Неожиданный итог аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

http://www.izvestia.ru/economic/article3133437/

УНИАН