Диамантбанк передал в роддом Запорожья инкубатор BLF-2001

22 сентября 2009 года Диамантбанк приобрел и передал в роддом № 9 г. Запорожья инкубатор для реанимации новорожденных BLF-2001 в рамках Всеукраинской программы «Подумай о жизни!». Об этом УНИАН сообщили в банке.

Напомним, что в рамках данной программы в 2007–2009 годах новое оборудование появилось в родильных домах и больницах Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Ивано-Франковска, Кривого Рога, Луцка, Львова, Одессы, Полтавы, Симферополя, Харькова, Херсона, Чернигова и Черновцов.

Справка. Диамантбанк зарегистрирован Национальным Банком Украины 17.11.1993 г. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Региональная сеть насчитывает 63 дирекции и отделения в 16 городах Украины.

Чистые активы финучреждения по состоянию на 01.07.2009 года составили 1 410 млн. грн., регулятивный капитал – 279,58 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 917,09 млн. грн.