Во Львове состоится IX Международный экономический форум

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 1 октября торжественно откроет во Львове ІX Международный экономический форум «Инвестиции. Инновации. Конкурентоспособность. Как украинским регионам выйти обновленными из глобального экономического кризиса».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Также глава государства будет председательствовать на круглом столе с иностранными инвесторами на тему: «Инвестиционный климат в Украине».

Партнером нынешнего Форума выступит специализированное подразделение Financial Times Ltd fDi Intelligence – ведущий международный аналитический центр по исследованию прямых иностранных инвестиций и глобализации бизнеса. Аналитическую поддержку Форума оказывает Институт экономических исследований и политических консультаций.

В течение Форума будет организовано два заседания Клуба региональных лидеров, которые будут посвящены наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам регионального развития: взаимоотношениям по линии центр – регионы во времена экономического кризиса. В частности, законодательным проблемам, которые влияют на жизнь регионов, административно-территориальной реформе, формированию местных бюджетов и др.; экономическим механизмам повышения конкурентоспособности регионов, в частности привлечению инвестиций, совершенствованию разрешительной системы и пр.

Президент Украины уже во второй раз будет принимать участие в работе Международного экономического форума во Львове.

В прошлом году этот форум также посетили министры регионального развития и транспорта, европейские высокопоставленные должностные лица из ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и других международных учреждений, ведущие бизнесмены и эксперты.