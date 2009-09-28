Главное на 28 сентября (день)

Хроника дня

* * *

Экономика

Во Львове состоится IX Международный экономический форум

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 1 октября торжественно откроет во Львове ІX Международный экономический форум «Инвестиции. Инновации. Конкурентоспособность. Как украинским регионам выйти обновленными из глобального экономического кризиса».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Также глава государства будет председательствовать на круглом столе с иностранными инвесторами на тему: «Инвестиционный климат в Украине».

Партнером нынешнего Форума выступит специализированное подразделение Financial Times Ltd fDi Intelligence – ведущий международный аналитический центр по исследованию прямых иностранных инвестиций и глобализации бизнеса. Аналитическую поддержку Форума оказывает Институт экономических исследований и политических консультаций.

В течение Форума будет организовано два заседания Клуба региональных лидеров, которые будут посвящены наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам регионального развития: взаимоотношениям по линии центр – регионы во времена экономического кризиса. В частности, законодательным проблемам, которые влияют на жизнь регионов, административно-территориальной реформе, формированию местных бюджетов и др.; экономическим механизмам повышения конкурентоспособности регионов, в частности привлечению инвестиций, совершенствованию разрешительной системы и пр.

Президент Украины уже во второй раз будет принимать участие в работе Международного экономического форума во Львове.

В прошлом году этот форум также посетили министры регионального развития и транспорта, европейские высокопоставленные должностные лица из ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и других международных учреждений, ведущие бизнесмены и эксперты.

Финансы

Украина получила 400 млн. долл. займа ВБ на поддержку финсектора

Украина 24 сентября получила от Всемирного Банка 400 млн. долл. США займа на поддержку финансового сектора Украины.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филиппом де ХУАРО.

«Я хотела бы высказать благодарность от правительства Украины за то, что эффективно сработали по проведению программы поддержки финансового сектора Украины, и мы получили 24 (сентября – УНИАН) как раз те финансовые ресурсы, которые были запланированы. Это чрезвычайно важно для поддержки банковской системы Украины», - сказала глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября совет директоров Всемирного банка утвердил предоставление для Украины первого займа в размере 400 млн. долл. США в рамках Программы займа на реабилитацию финансового сектора.

Срок погашения ссуды составляет 30 лет, 5 лет – льготный период.

Как сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, процентная ставка займа равняется шестимесячной ставке Libor для валютной ссуды плюс плавающая 0,17%. Погашение планируется осуществлять равными частями.

Украина получит четвертый транш ВБ до конца года

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется на то, что четвертый заем Всемирного Банка на политику развития в размере 0,5 млрд. долл. Украина сможет получить уже до конца текущего года.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филиппом де Хуаро.

«Мы очень надеемся, что этот процесс закончится успешно и DPL-4 (Development Policy Loan – четвертый заем в рамках программы системных займов Всемирного банка - УНИАН) сможет сработать до конца текущего года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В целом премьер отметила эффективность сотрудничества со Всемирным Банком и высказала надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по различным направлениям.

Вместе с этим она подчеркнула необходимость активизировать совместную работу по некоторым направлениям, однако не назвала их.

«Я не могу не подчеркнуть, что по некоторым проектам нам хотелось бы все-таки усилить активность и увеличить результативность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Для активизации такой работы Ю.ТИМОШЕНКО пообещала поручить вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ еженедельно проводить анализ соблюдения плана графиков действий украинских чиновников для реализации совместных с ВБ проектов.

МВФ: Новые кредиты не решат экономические проблемы Украины

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН считает, что Украине следует провести реформы для борьбы с негативными процессами в своей экономике, кредиты Международного валютного фонда и возможные займы из других источников – это лишь помощь стране в преодолении всемирного кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу в ходе телемоста с участниками 6-го саммита «Ялтинской европейской стратегии».

«Независимо от того, сколько кредитов вы получите, вы можете не решить проблемы, чтобы переформатировать свое будущее. Наоборот, вы можете повысить задолженность страны, и в конечном итоге окажетесь еще в худшем положении, чем в начале», - сказал глава МВФ.

Среди проблемных вопросов он выделил слабую фискальную политику. «Много проблем стоит перед нами, особенно фискальных проблем, и эти проблемы касаются и Украины в том числе», - заявил глава МВФ.

Д.СТРОСС-КАН также заявил о «внутренней разбалансировке», слабом управлении и политическом напряжении. Он отметил, что в условиях всемирного экономического кризиса политика Международного валютного фонда стала более гибкой. Такая политика уже приносит свои плоды в пострадавших от кризиса странах, в том числе и Украине, сказал глава МВФ.

«Мы тоже адаптируемся к этому кризису, потому что мы понимаем, что проблемы, которые нужно решить, - не только экономической природы», - добавил он.

Относительно возможного получения Украиной кредита у Китая для преодоления кризиса, Д.СТРОСС-КАН отметил: «Что касается возможного кредита Украине – мы всегда поддерживали идею разделения этого бремени с другими странами. Если Китай к этому готов, то пожалуйста. Зависит, правда, от природы этого займа».

НБУ 30 сентября проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины (НБУ) 30 сентября проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 2 октября – по продаже швейцарских франков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 30 сентября и 10 тыс. швейцарских франков для аукциона 2 сентября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 2 и 4 сентября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

ТЭК

Крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 2,8-4,1%

С 21 по 28 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 2,8-4,1% (в среднем на 3,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 сентября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 2,8%, или на 250 грн./тонна - до 8560 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 4,1%, или на 360 грн./тонна - до 8350 грн./тонна

Бензин А-95 – снизились на 3,3%, или на 290 грн./тонна - до 8500 грн./тонна

Дизельное топливо – снизились на 3,2%, или на 210 грн./тонна - до 6420 грн./тонна

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Строительство

Коттеджи под Киевом подешевели на 0,43%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 21 по 27 сентября т.г. снизилась на 0,43% (4 долл.) – до 893 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 78 665 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,84% или 10 долл. – до 1185 долл./кв. м при средней стоимости 117 057 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение цен на коттеджи наблюдалось в Бориспольском – на 1,35% (16 долл.), до 1196 долл./кв. м, Васильковском – на 1,24% (12 долл.), до 927 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 0,84% (10 долл.), до 1195 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений зафиксирован в Обуховском районе – на 0,59% (8 долл.), до 1369 долл./кв. м; Вышгородском – на 0,36% (3 долл.), до 945 долл./кв. м; Переяслав-Хмельницком – на 0,43% (2 долл.), до 360 долл./кв. м, Броварском – на 0,24% (2 долл.), до 939 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,52% (2 долл.), до 449 долл./кв. м и в остальных десяти районах области – на 0,18-1,01% (1-4 долл.), до 176-440 долл./кв. м.

В то же время стабилизация цен на коттеджи произошла в Макаровском – на уровне 753 долл./кв. м; Кагарлыкском – на уровне 571 долл./кв. м, Бородянском районе – на уровне 856 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%; в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в августе т.г. снизилась на 0,76% (7 долл.) – до 890 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 72 тыс. долл., в июле т.г. - снизилась на 0,29% (3 долл.) – до 897 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 73 500 долл., за апрель-июнь т.г. – на 9,19% (91 долл.) – до 900 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 72 130 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Земля под Киевом подорожала на 0,16%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 21 по 27 сентября текущего года выросла на 0,16%, или 6 долл., – до 3707 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Бориспольском – на 0,84% (32 долл.) – до 3845 долл./сотка, Барышевском – на 0,49% (5 долл.) – до 1034 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,49% (6 долл.) – до 1322 долл./сотка, Иванковском – на 0,54% (5 долл.) – до 1002 долл./сотка, Макаровском – на 0,20% (2 долл.) – до 1752 долл./сотка, Васильковском – на 0,54% (13 долл.) – до 2457 долл./сотка, Броварском районе – на 0,82% (23 долл.) – до 2784 долл./сотка, Фастовском – на 0,51% (5 долл.) – до 1093 долл./сотка, Вышгородском – на 0,19% (5 долл.) – до 2875 долл./сотка и Переяслав-Хмельницком – на 0,20% (2 долл.) – до 967 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли наблюдалось в Киево-Святошинском районе - на 0,28% (17 долл.) – до 6116 долл./сотка, Бородянском – на 0,66% (11 долл.) – до 1689 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,48% (5 долл.) – до 1083 долл./сотка, Обуховском – на 0,04% (2 долл.) – до 4456 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Напомним, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 0,16% (6 долл.), по сравнению с предыдущим месяцем, – до 3723 долл. за сотку, в июле т.г. – выросла на 1,66% (61 долл.) – до 3729 долл. за сотку, за апрель-июнь т.г. – снизилась на 10,76% (442 долл.) – до 3668 долл. за сотку.

Валютный рынок

Курс гривни к доллару на межбанке с начала сентября снизился на 2,1%

Курс гривни относительно доллара США на межбанковском рынке снизился с начала сентября на 2,1% (до 8,3221 грн./долл.).

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на валютном рынке в сентябре сохраняется дефицит иностранной валюты, который обусловлен увеличениям середнедневных платежей по импортным контрактам при одновременном сокращении экспортных поступлений.

Также отмечается, что Нацбанк в сентябре продолжал проведение валютных аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по банковским кредитами в иностранной валюте. С начала месяца на этих аукционах было продано 202 млн. долл., почти 3 млн. швейцарских франков и 1,1 млрд. евро.

Кроме того, с начала месяца были проведены четыре валютных аукциона по продаже иностранной валюты без ограничений цели ее покупки. Общий объем этих аукционов составлял 287,3 млн. долл.

Как сообщает НБУ, в наличном сегменте валютного рынка с начала сентября чистый спрос на иностранную наличность был на 163,2 млн. долл. (в эквиваленте) меньшим, чем в соответствующем периоде августа. При этом, курс гривни по продаже долларов снизился с начала месяца на 2,2 % (до 8,5143 грн./долл.).

По данным Нацбанка, официальный курс гривни к доллару США в сентябре уменьшился на 0,22% (до 8,0068 грн./дол. США), к евро - на 3,04% (до 11,8244 грн./євро), а относительно российского рубля - на 5,22% (до 2,6629 грн./10 рублей).