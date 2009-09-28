Кабмин разработает стратегию развития Украины
Для ее реализации после выборов
Правительство при участии независимых экспертов разработает стратегическую программу развития страны для ее реализации после выборов Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании круглого стола с отечественными и зарубежными экспертами-экономистами.
«Я хочу привлечь лучшие умы для того, чтобы вы все вместе с нами могли поработать в интересах всей страны и не принимать сейчас во внимание различные политические флаги, различные варианты прохождения президентских выборов, а создать единую мощную программу для Украины. И после президентских выборов она может быть применена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр уверена, что эта программа станет наиболее актуальной после избрания нового Президента страны. «Я убеждена, что мы будем иметь консолидацию в парламенте, в обществе, завершение противостояния, и именно тогда нам необходимо будет для Украины иметь очень четкий план действий, который состоит как непосредственно из концепции, так и из нормативных актов, то есть проектов законов, постановлений правительства, других решений, которые дадут возможность Украине сразу после установления порядка и достижения политической консолидации предпринимать более мощные, быстрые и результативные шаги», - добавила она.
При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня общается с экспертами не как претендент на пост президента, а как действующий глава правительства. «Я считаю, что именно правительство сейчас должно взять на себя организационную работу, поскольку сегодня мы представляем власть и несем ответственность за то, чтобы стратегия была правильно построена, и за то, чтобы эта стратегия была в Украине в то время, когда наступит политический мир», - подчеркнула глава правительства.