Кабмин разработает стратегию развития Украины

Правительство при участии независимых экспертов разработает стратегическую программу развития страны для ее реализации после выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании круглого стола с отечественными и зарубежными экспертами-экономистами.

«Я хочу привлечь лучшие умы для того, чтобы вы все вместе с нами могли поработать в интересах всей страны и не принимать сейчас во внимание различные политические флаги, различные варианты прохождения президентских выборов, а создать единую мощную программу для Украины. И после президентских выборов она может быть применена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уверена, что эта программа станет наиболее актуальной после избрания нового Президента страны. «Я убеждена, что мы будем иметь консолидацию в парламенте, в обществе, завершение противостояния, и именно тогда нам необходимо будет для Украины иметь очень четкий план действий, который состоит как непосредственно из концепции, так и из нормативных актов, то есть проектов законов, постановлений правительства, других решений, которые дадут возможность Украине сразу после установления порядка и достижения политической консолидации предпринимать более мощные, быстрые и результативные шаги», - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня общается с экспертами не как претендент на пост президента, а как действующий глава правительства. «Я считаю, что именно правительство сейчас должно взять на себя организационную работу, поскольку сегодня мы представляем власть и несем ответственность за то, чтобы стратегия была правильно построена, и за то, чтобы эта стратегия была в Украине в то время, когда наступит политический мир», - подчеркнула глава правительства.