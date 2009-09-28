Курс НБУ на 29.09.09

Официальный курс НБУ на 29.09.09100 USD США – 801.0000 (28 сентября – 800.6800) 100 EUR – 1173.4650 (28 сентября – 1174.5976) 10 RUR – 2.6524 (28 сентября – 2.6568) Учетные курсы банковских металлов на 29.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-79339.05 (28 сентября-79827.80) 961 XAG 10 Серебро-1274.39 (28 сентября-1297.10) 962XPT10Платина-102367.80(28 сентября-103688.06) 964XPD10 Палладий-23229.00(28 сентября-23620.06)

Официальный курс НБУ на 29.09.09 100 USD США – 801.0000 (28 сентября – 800.6800) 100 EUR – 1173.4650 (28 сентября – 1174.5976) 10 RUR – 2.6524 (28 сентября – 2.6568) Учетные курсы банковских металлов на 29.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-79339.05 (28 сентября-79827.80) 961 XAG 10 Серебро-1274.39 (28 сентября-1297.10) 962XPT10Платина-102367.80(28 сентября-103688.06) 964XPD10 Палладий-23229.00(28 сентября-23620.06)

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