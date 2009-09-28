Главное на 28 сентября (вечер)

Финансы

Средняя заработная плата в Украине в августе 2009 года уменьшилась на 89 грн. по сравнению с июлем т.г. и на 1 сентября составила 1919 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в Киеве средняя зарплата в августе по сравнению с июлем снизилась на 194 грн. – до 3126 грн., в Киевской области – на 95 грн., до 2009 грн., в Донецкой области – на 60 грн., до 2136 грн., в Днепропетровской области – на 62 грн., до 2003 грн.

В январе-августе 2009 года средняя зарплата в Украине составила 1849 грн., в частности, в Киеве – 3082 грн., в Киевской области – 1929 грн., в Донецкой области – 2043 грн., в Днепропетровской области – 1900 грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 36,3%, или 431,2 млн. грн., и на 1 сентября 2009 года составила 1 млрд. 619,9 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 сентября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 сентября т.г. составила 319,9 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 21,4%), в Луганской – 126,9 млн. грн. (рост – 37,2%), в Харьковской – 124,9 млн. грн. (рост – 11,8%). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев (после Донецкой области) – 184,3 млн. грн. (рост с начала года – почти в два раза).

Стоит отметить, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины.

В Севастополе и еще двух областях страны задолженность на 1 сентября т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Севастополе – 5,7 млн. грн. (рост с начала года – 42,5%), в Ивано-Франковской области – 9,5 млн. грн. (рост – 32%), в Черновицкой области – 5,4 млн. грн. (без изменений).

По сравнению с 1 августа задолженность по зарплате в Украине выросла на 4%. В восьми регионах страны в течение августа зафиксировано сокращение задолженности по выплате заработной платы. Наиболее существенно задолженность сократилась в Крыму (на 4%), Волынской (на 4%), Закарпатской (на 2%), Полтавской (1,2%) и Днепропетровской (на 0,6%) областях.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иски около 2 тысяч частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в адвокатской компании “Наталия Субота и партнеры”, суд признал недействительным постановление правительства № 366 “Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения”.

Суд этим же постановлением остановил действие указанного постановления Кабмина до вступления решения в законную силу, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4510/8,4765 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,4630/8,4880 грн./долл., а к 12:00 упали до 8,4480/8,4615 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,4230/8,4380 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2793/0,2808 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись до 0,2797/0,2814 грн./рубль, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2797/0,2807 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились до 0,2790/0,2799 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,1450 рублей за доллар (+0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4609/1,4611 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,4646/1,4648 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,3325/12,3780 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,3570/12,3990 грн./евро, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 12,3570/12,3810 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне понизились – 12,3335/12,3540 грн./евро.

Новости ТЭК

АК «Киевэнерго» отобрало на тендере украинскую дочернюю компанию международной аудиторской компании Ernst & Young – ООО «Эрнст энд Янг» для предоставления услуг по оцениванию основных фондов энергокомпании.

Об этом сказано в сообщении об итогах торгов, опубликованном в «Вестнике государственных закупок» №39 от 28 сентября т.г.

Согласно сообщению, предложение аудиторской компании было акцептировано 17 сентября. Сумма договора, заключенного 17 сентября т.г., составила 687,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», переоценка основных фондов компании по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) является одним из обязательных условий предоставления кредита в размере 160 млн. долл., привлеченного компанией у Всемирного банка.

«Последний раз оценка основных фондов энергокомпании независимым аудитором производилась в 2006 году. В текущем году компания обязана провести оценку для отчета за 2008 год. В противном случае заемщик может потребовать единовременной уплаты всей суммы кредита, а это 110 млн. грн.», – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, АК «Киевэнерго» в 1998 году привлекла кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл. под целевую программу развития тепловых сетей Киева под государственные гарантии.

Согласно условиям программы, «Киевэнерго» закупило на полученные средства необходимое для реконструкции тепловых сетей оборудование и материалы. В частности, энергокомпания приобрела магистральные трубы, котлы для котельных и счётчики тепловой энергии. Киевская госадминистрация, в свою очередь, обязалась использовать купленные основные средства и профинансировать выполнение работ по их вводу в эксплуатацию.

На сегодняшний день АК «Киевэнерго» выплачено 50 млн. долл. Остаток кредита в размере 110 млн. долл. компания обязана выплатить до 2018 года.

Подготовка к Евро-2012

УЕФА отмечает существенный прогресс в подготовке объектов и инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

«Эксперты и руководство УЕФА положительно оценивают прогресс, достигнутый Украиной за последние четыре месяца с момента принятия решения от 13 мая (об определении городов-хозяев Евро-2012 – УНИАН)», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что такой вывод можно сделать на основании «последних интенсивных контактов с экспертами УЕФА», которые, по словам вице-премьера, почти еженедельно посещают Украину с инспекциями.

И.ВАСЮНИК отметил, что большинство проектов чемпионата сегодня вышли из зоны высокого риска, и их своевременная реализация не вызывает сомнений в УЕФА. В сущности, по его словам, речь идет лишь о 2-3 объектах, которые сегодня вызывают обеспокоенность экспертов. Вице-премьер сообщил, что это два пассажирских терминала в аэропортах Львова и Донецка, а также отставание на 2 месяца от графика строительства стадиона во Львове.

Вместе с тем И.ВАСЮНИК отметил, что строительство пассажирских терминалов уже начато, и финансируется из государственного бюджета. Ориентировочный срок введения их в эксплуатацию составляет 24-25 месяцев, потому ни у центральной власти, ни у местной нет сомнений в своевременном завершении строительства, отметил он.

Относительно стадиона во Львове, то, по словам вице-премьера, двухмесячная задержка не является критической. К тому же, отметил он, сегодня на заседании Координационного совета по подготовке к Евро-2012 под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО были определены пути преодоления конфликтных вопросов, и уже в ближайшее время строительство стадиона должно активизироваться.

Так же тесно, по словам И.ВАСЮНИКА, правительство сотрудничает с властью четырех украинских городов по вопросам размещения гостей и участников турнира.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что ни одного объекта спортивной инфраструктуры на сегодняшний день в зоне риска нет. Он сообщил об урегулировании вопроса создания зоны гостеприимства поблизости НСК «Олимпийский», о начале строительства навеса над трибунами стадиона. Министр напомнил, что правительство предоставило средства на завершение строительства стадиона в Харькове и продолжение строительства стадиона во Львове, при этом получив долю прав собственности в этих аренах.

Подытоживая, Ю.ПАВЛЕНКО выразил убеждение, что Украина выполнит взятые на себя обязательства, и Евро-2012 пройдет в четырех украинских городах, а финал турнира – в Киеве.

(УНИАН)