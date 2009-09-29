Олимпиада-2014 в Сочи оценивается почти в 1 трлн. руб.

На подготовку к сочинской Олимпиаде на четыре года, включая нынешний, понадобится свыше 1 триллиона рублей, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Минрегиона. Несмотря на кризис, олимпийская смета остается завышенной, констатируют эксперты, сообщает РИА Новости..

Минрегион оценил расходы за 2009-2012 годы: на реализацию правительственной программы строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горноклиматического курорта будет потрачено 1,054 триллиона рублей, из которых 699,3 миллиарда рублей выделит федеральный бюджет. Такую смету ведомство представило в последней версии основных задач Минрегиона до 2012 года - "Карта проекта: создание механизмов эффективной региональной политики" (копия документа есть у "Ведомостей").

Как отмечает издание, Минрегион никогда официально не называл бюджет олимпийской программы, поэтому и оценить его корректировку нельзя. Запрос "Ведомостей" в министерство вчера остался без ответа. Бюджет одноименной федеральной целевой программы (с 2008 года она была преобразована в правительственную) на 2009-2012 годы равнялся 169,1 миллиарда рублей, а всего в ней было заложено 314 миллиардов рублей.

Получается, что общие затраты на подготовку к Олимпиаде выросли более чем в 6 раз. Теперь строительство только 14 основных олимпийских объектов (стадионы и олимпийский парк) будет стоить 195,3 миллиарда рублей, сообщил на инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак. Расчеты Минрегиона завышены, полагает партнер ФБК Игорь Николаев, при желании их можно оптимизировать. Эту точку зрения разделяет и главный экономист "Тройки диалог" Евгений Гавриленков.

Самые крупные расходы согласно "Карте проекта" запланированы на следующий год - 348,7 миллиарда рублей, из которых 228 миллиардов рублей потратят из федерального бюджета (такая же цифра содержится и в бюджетных проектировках на 2010 год). Затраты на 2011 год - 307 миллиардов рублей, на 2012 год - 216,5 миллиарда рублей.

"Расходы бюджета на Олимпиаду в следующем году могли оказаться выше: при обсуждении фигурировала цифра 288 миллиардов рублей", - рассказывают чиновник Минфина и два чиновника Минрегиона. На чем было решено сэкономить 60 миллиардов рублей, они не говорят. Представитель секретариата Козака объясняет это привлечением инвесторов для строительства малой ледовой арены, конькобежного центра и арены для керлинга. "Отказались от некоторых вспомогательных объектов, скорректировали технические параметры других, сэкономили на падении цен на стройматериалы", - добавляет он.

Из 228 миллиардов рублей, планируемых в федеральном бюджете - 2010 на олимпийские цели, 71 миллиард рублей - это взносы в уставный капитал РЖД, Федеральной сетевой компании (ФСК), "Кубаньэнерго", "Холдинга МРСК", следует из "Карты проекта". Разбивки по компаниям Минрегион не дает.

РЖД строит самый дорогой олимпийский объект - совмещенную (автомобильную и железную) дорогу из Адлера в Красную Поляну, две железные дороги, грузовой двор и гостиницу. "Исходя из того объема денег, которые выделят, мы и будем планировать затраты на строительство", - констатирует представитель компании. В этом году правительство внесло в уставный капитал РЖД на олимпийские цели 41,5 миллиарда рублей, говорит он. Окончательная стоимость строительства совмещенной дороги пока не определена.

В федеральном бюджете - 2009 выделено 7,4 миллиарда рублей на взнос в уставный капитал ФСК на строительство олимпийских объектов, рассказывает представитель ФСК, но деньги не получены, так как допэмиссия не завершена. Компания рассчитывает, что общее бюджетное финансирование в 2009-2011 годах составит 15 миллиардов рублей, добавляет он: ФСК вложит собственные средства "как в объекты, необходимые для проведения Олимпиады, так и повышающие надежность энергоснабжения в Сочинском регионе в целом".