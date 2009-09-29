АНОНС на 29 сентября

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в открытии завода ООО «Церсанит Инвест» в селе Чижовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

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28-29 сентября Председатель Верховной Рады Владимир Литвин с рабочей поездкой будет находиться в Хмельницкой области.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.

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Состоится бизнес-завтрак для топ-менеджмента на тему: «Стратегия Голубого Океана: Ловись, идея, большая и маленькая». Ведущая: бизнес-тренер Baltic Training Group Оксана Воронина ..

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Нет ручному управлению экономикой: большая победа малого бизнеса!». 28 сентября 2009г. Административный суд отменил Постановление КМУ от 14 апреля в 2009 г. №366 «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, избравшими особый способ налогообложения». Каким образом предпринимателям удалось отстоять свою позицию? Кто помог в борьбе? Как это повлияет на малый и средний бизнес Украины? Участники: народный депутат Украины Ксения Ляпина; координатор Совета объединений предпринимателей Украины, председатель ВМОП «Центр» Алла Алексенцева; председатель профкома «Черниговского профсоюза предпринимателей» Елена Варнакова; председатель организации работодателей «Хмельниччина» Надежда Погосян; президент ВО «Укррынок» Александр Назаренко; вице-президент ВО «Укррынок» Владимир Левин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол, организованный Государственной таможенной службой Украины и посвященный презентации общественности системы упрощений таможенных процедур для добросовестных предпринимателей при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности. В заседании примут участие специалисты Гостаможслужбы Украины и представители субъектов внешнеэкономической деятельности.

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Пресс-конференция на тему: «Убыточность пригородных пассажирских перевозок как сдерживающий фактор их развития». Участники: первый зам.начальника ГУ пригородных пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Гудков и др..

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Стратегия Украины, стратегические интересы и национальное достоинство". Участники: народный депутат ВРУ нескольких созывов, правозащитник, Герой Украины Степан Хмара; правозащитник, председатель Украинского юридического общества Олег Березюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям .

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Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится рабочая встреча с представителями предпринимательских кругов, посвященная решению проблемных вопросов функционирования продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков, инициированная Госкомпредпринимательством.

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Пресс-конференция на тему: “КУА «Райффайзен Аваль»: сдержанный оптимизм относительно рынка управления активами”.

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Пресс-конференция начальника управления стратегии развития телекоммуникаций Государственной администрации связи Игоря Шестака - «Телефонные номера: новый формат набора».

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Старт гуманитарной программы поддержки “Место встречи - диалог”. Презентация программы «Место встречи - диалог», которая реализуется в Украине, России и Беларуси при финансовой и методической поддержке со стороны немецкого федерального фонда EVZ, - «Память, Ответственность, Будущее». Это единственная грантовая программа в Украине, поддерживающая пожилых людей, особенно пострадавших от второй мировой войны и национал-социализма. Деятельность программы в Украине администрирует ВБО «Турбота про літніх в Україні».. Научное сопровождение обеспечивает Гейдельбергский Университет. Со времени основания фонда был финансово поддержан 361 проект на сумму 13,2 млн. евро. Участники: доктор Мартин Зальм, председатель правления фонда EVZ; Галина Полякова, председатель правления ВБО «Турбота про літніх в Україні» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 8097 253 64 64, 558 38 63. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнет работу прямая телефонная линия КМУ при участии председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины Николая Сивульского.

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В Министерстве транспорта и связи Украины будет работать прямая телефонная линия при участии заместителя главы Государственной администрации связи Виктора Мазура.

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Пресс-конференция на тему: «Большая двадцатка знает, как выйти из кризиса. А Украина?». Приглашены: Владимир Лановой - доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ; Алексей Плотников, профессор и др..

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “ Кто и почему препятствует бесплатному ремонту киевских домов?". Почему жители домов в центре города разбивают оборудование инвесторов, которые хотят улучшить им жизнь? Кто стоит за организацией этих противоправных действий? Кому не выгодно, чтобы талантливые архитекторы бесплатно сделали ремонт в домах? В работе примет участие основатель Творческой архитектурной мастерской «Анна» Игорь Доценко. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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