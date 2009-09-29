ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 сентября

Украинские СМИ

Дело пишет в статье «Кабмин пытается продать ОПЗ вопреки Ющенко», что вчера до позднего вечера Минюст вместе с Фондом госимущества искали возможность провести конкурс по приватизации Одесского припортового завода.

http://delo.ua/biznes/kompanii/v-shage-privatizacii-131134/

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Дело в статье “УЕФА беспокоят только три объекта в Украине” пишет, что украинская сторона заявляет, что УЕФА положительно оценивают подготовку Украины к Евро-2012. Вопросы есть только по трем объектам, два из них находятся во Львове.

http://delo.ua/biznes/ukraina/uefa-bespokojat-tolko-tri-obekta-v-ukraine-131140/

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“Украинская правда” помещает материал “Що не так з бюджетом. Частина друга: доходи та витрати”. Ежегодно бюджетная дисскусия ведется лишь в отношении финансовых показателей, а эффективность расходов никогда не рассматривается. Соответственно, составление бюджетов стало формальностью.

http://www.epravda.com.ua/publications/4ac0a0b42474f/

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“Украинская правда” публикует статью “"Нафтогаз" відкупиться відсотками і гарантіями”. В бюджете сегодня нет средств даже на отдельные социальные выплаты. Поэтому если кто-то не согласится на реструктуризацию, придется запустить эмиссионный механизм. Это знакомая схема.

http://www.epravda.com.ua/publications/4ac06fd68e5d2/

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Газета “Сегодня” в статье “С упрощенцев сняли пенсионные сборы” рассказывает о том, что суд решил, что Кабмин поступил незаконно. В понедельник окружной админсуд Киева по иску 2000 предпринимателей признал недействительным постановление Кабмина об уплате пенсионных взносов физлицами-предпринимателями, выбравшими упрощенный способ налогообложения. Напомним: в мае правительство обязало упрощенцев доплачивать в Пенсионный фонд (ПФ) 123,5 гривни ежемесячно, чтобы залатать нарастающую дыру в Пенсионном фонде.

http://www.segodnya.ua/news/14081980.html

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“Экономические известия” публикуеют материал “Скидки для металлургов не оправдали себя”. Кабмин не получил контроль над ценами на сырье и продукцию ГМК в Украине.

http://eizvestia.com/markets/full/4182489

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“Экономические известия” помещают статью “Плохие привычки уходят в тень”, где рассказывает, что производители спиртных напитков и табачники недовольны повышением акцизов. Отраслевики говорят, что действия чиновников помогут не учителям, а контрабандистам.

http://eizvestia.com/markets/full/4182481

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“Коммерсантъ-Украина» публикует статью «Пилотный проект». Бастующие летчики добились выплаты зарплат, сорвав утренние рейсы "Аэросвита". Вчера утром в аэропорту "Борисполь" было отменено шесть международных и один внутренний рейс авиакомпании "Аэросвит". Пресс-служба компании объяснила это забастовкой, устроенной организацией "Лига линейных пилотов авиакомпаниии `Аэросвит`". По информации Ъ, профсоюз авиакомпании требовал погасить задолженности по зарплате. Поздно вечером в "Аэросвите" заявили, что конфликт улажен, и полеты будут возобновлены.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1246090

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“Коммерсантъ-Украина” в статье “Питейное выведение” рассказывает о том, что алкоголь могут убрать из обычных магазинов. В Украине могут быть введены жесткие ограничения на торговлю алкогольными напитками. Глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным ресурсам Николай Присяжнюк предложил разрешить продажу алкоголя в рознице лишь в специализированных магазинах. Участники рынка и народные депутаты подвергли инициативу резкой критике: по их мнению, это навредит и бизнесу, и госбюджету – снизятся товарооборот розничных сетей и налоговые поступления.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1246087

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На сайте УНИАН-Экономика в фоторепортаже “Когда Тернополь станет пахучим?..” рассказывается о проблемах города. Пока власть и экологи спорят о территории под мусороперерабатывающий завод, Тернополь утопает в отходах…

http://economics.unian.net/rus/detail/21853

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Российские СМИ “Ведомости” в интервью с Лакшми Митталом рассказывает, что пересмотрел взгляд на бизнес. У одного из самых богатых людей на земле, новая мантра: «Выигрывают те, кто никуда не торопится и остается уравновешенным». Сейчас компания Миттала, ArcelorMittal делает ставку на развивающиеся рынки, в том числе СНГ.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/29/214942

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«Ведомости» в статье «Вклад от девальвации» рассказывают, что в августе россияне большую часть депозитов открывали в валюте — разговоры о возможной девальвации и ожидания традиционных потрясений в августе сделали свое дело.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/29/214964

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УНИАН