Кризис лету не помеха

Этим летом отдохнуть удалось не всем украинцам. Итоги туристического сезона свидетельствуют о существенном уменьшении количества тех, кто смог поехать на отдых. Финансовый кризис заставил этим летом подумать об экономии. Поэтому многие пересмотрели свои планы и выбрали более скромный вариант отдыха. По неофициальным данным, туристические потоки из Украины, по сравнению с прошлым годом, снизились на 40%, как и прогнозировали туркомпании. Об этом рассказала вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса в Украине (АЛТУ). По официальным данным, сокращение составило 23%.

Официально и не очень

По словам Е.Шаповаловой, данные, официальные данные, на самом деле не совсем точны, поскольку они выводятся по количеству всех пересечений границы.

Однако эксперт считает, что общее уменьшение отдыхающих выглядит не столь катастрофическим. «Если сравнивать 8 месяцев 2008 года с аналогичными 8-ю месяцами 2009 года, то общий спад составляет где-то около 25-28%. Больше всего пострадали от недостатка туристов массовые потоки в Турцию, - отметила Елена Шаповалова. – Но, поскольку число туристов, посещающих эту страну, измеряется сотнями тысяч, то с учетом спада потока в целом в процентном отношении, туда все равно уехало больше людей, чем в любые другие курортные страны. Кроме того, в Турцию существенно увеличился поток европейских туристов». Несмотря на то, что эта страна не захотела опускать цены на отдых, она провела великолепный летний сезон, и те из украинцев, кто традиционно там отдыхает, в этом году не пожалели потраченных денег.

Кризис во благо

Большинство туристических потоков из Украины в такие страны, как Тайланд, Франция, Австрия удержали свои позиции на уровне 2008 года. При этом существенно снизили цены и Венгрия, и Чехия, и Тайланд, и ОАЭ. На этих потоках спада не произошло. И даже наоборот: в ОАЭ зафиксирован рост. «Цены на неделю в пятизвездочном отеле в ОАЭ сравнялись с ценами на Турцию, - рассказала Е.Шаповалова. - В этой плоскости кризис очень хорошо сложился для потребителя, так как он мог на свои деньги выбрать гораздо больше, чем в прошлом году».

С целью привлечения туристов Хорватия отменила визовый режим. В Карловых Варах за две недели лечения можно было заплатить 1000 евро. «То есть если в прошлом году на тысячу мы могли себе позволить отдых в Турции или в Болгарии, в этом году можно было выбрать значительно больше на эту сумму», - сообщила Е.Шаповалова.

Крым, Крым, Крым…

Туроператоры предполагали, что украинцы в этом году не поедут за границу, а предпочтут отдых в Украине. «Но этого не произошло. Те, кто привык отдыхать за границей, в Крым этим летом не поехали», - отметила Е.Шаповалова. Несмотря на инфляцию, крымские здравницы старались не поднимать цены на услуги. Некоторые из них увеличили только на 10%, а некоторые вообще решили не повышать. И тем не менее, украинцы все же предпочли лучшее обслуживание и сервис за границей. Притом, большой отток туристов на территории Крыма произошло в районе Евпатории, Сари. «В этом году там были цены как в Ялте и Алуште, несмотря на то, что по качеству моря и обслуживания они сильно проигрывают, - говорит Е.Шаповалова. - Это произошло из-за их головокружения от удачного сезона 2008 года. Поэтому там произошел отток порядка 30%. А в центральном Крыму меньше - около 10%».

Отдых + оздоровление в качестве бонуса

Но поскольку всегда есть проигравшие и те, кто остается в выигрыше, то и летний сезон не стал исключением. Ведь здесь, как свидетельствует статистика, в плюсе оказались лечебные санатории. Трускавец, Моршин, Немиров, Любень Великий, Сходница ежегодно оздоравливают более 270 тыс. человек. Понятно, что для лечебных санаториев лето - не сезон. И все же летом наполненность санаториев порой была стопроцентной. «Очень соблазнительной была возможность отдохнуть и заодно оздоровиться всего за 220-260 грн. в сутки. Буковель, например, давал возможность отдохнуть за 79 грн. в сутки с завтраком. Карпаты своего туриста получили, и имели 100% заполнения », - сказала Е.Шаповалова.

Кроме недорогих сравнительно путевок здесь сыграл важную роль и тот факт, что посетители санаториев - это обычно люди, которые приезжают не отдыхать, а лечиться. Поэтому, конечно, когда болит, думать о цене не приходится - надо лечить. Именно поэтому в этой отрасли сильных спадов не бывает. Тем не менее, в суловиях экономического кризиса небольшой спад таки произошел. К примеру, на Львовщине зафиксирован довольно небольшой спад - на уровне 2,6%, всего было реализовано где-то 92,5 тыс. путевок, что на 9% меньше, чем в 2008 году. Проведенный мониторинг Главного управления экономики Львовской облгосадминистрации за 6 месяцев 2009 года показал, что на львовских курортах было оказано услуг на 398, 2 млн. грн, что на 30,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года - 305,6 млн. грн . Однако это увеличение произошло за счет роста суммы стоимости всех проданных путевок. Она повысилась с 301,6 млн. грн. за шесть месяцев 2008 года до 341,3 млн. грн. за первое полугодие период 2009 года (что на 13% больше 2008 года).

Таким образом, за шесть месяцев в Моршине было оздоровлено 20,2 тыс. человек, в Трускавце - 71,3 тыс., Сходнице - 1 тыс., Немирове - 1тысяча. Средняя стоимость наиболее типичной путевки составляла 3,6 тыс. грн. (Что на 20% выше, чем в 2008 году). Отчасти это объясняется повышением стоимости коммунальных услуг. Фактические затраты на один койко-день в среднем выросли с 150 грн. в 2008 году до 280 грн. в 2009 году (что больше на 87%).

Дешевая гривня привлекла иностранного туриста в Украину

Заместитель начальника управления культуры и туризма Львовской облгосадминистрации (ЛОГА) Андриан Клищ рассказал, что на территории Львовщины принято считать, что иностранный турист, который сюда приезжает, тратит около 100 долл. в день. На Киевской области и в Крыму, например, - это уже 100 евро в день.

Интересно, что в этом году увеличилось количество иностранцев, которые приехали в Украину на оздоровление. Европейцам выгодно ехать к нам отдыхать, ведь курс гривни по отношению к доллару очень низок, а значит цена отдыха тоже. К примеру, такие курорты Львовской области, как Трускавец, Моршин, Немиров, Любень Великий, Сходница в этом году пользовались большим интересом у иностранных туристов. По официальным данным Главного управления экономики ЛОГА, Львовщину в этом году посетило на 7,6% больше иностранцев - всего около 14,5 тыс. человек (против 13,4 в 2008 году). Больше всего туристов было из России, Молдовы, Беларуси – из стран-соседей. Существенно увеличился и поток туристов из таких стран, как Азербайджан - почти вдвое (на 76%), США - на 48%, Израиль - на 56%, и, одновременно, произошел незначительный спад количества немецких туристов - на 14%. Вместе с тем, значительно увеличивается поток туристов, приезжающих во Львов без участия турагентств. Они предпочитают агроусадьбы, а не гостиницы.

Агротуризм пострал от непоинформированности населения

С каждым годом в Украине все большую популярность обретает один из видов туризма - агротуризм. Проведение разноплановых фестивалей способствует его развитию. Этот вид туризма возник в 70-х годах ХХ в. во Франции. Сейчас так называемый «зеленый туризм» чрезвычайно популярен в Европе, поскольку приносит достаточно большой доход жителям сельской местности. Наиболее известной страной-лидером агротуризма считается Италия, ежегодная прибыль которой от такого вида отдыха составляет примерно 350 млн. долл.

Благодаря проведению различных фестивалей и акций повышается уровень осведомленности о Львовской области и ее о туристических возможностях, что способствует активному развитию целевых туристических поездок на фестивали. За последние годы Львовщина постепенно обретает имидж фестивального региона. Управление культуры и туризма Львовской облгосадминистрации организовует и проводит международные ежегодные фестивали: искусств «Фортмисия-2009: Фортмисия другое звучание», этно-фестиваль «Пидкаминь», художественный фестиваль региональной культуры «Карпатия-2009», этнофестиваль «Верхобуж», а также международные фестивали «Швейк фест Галичина», «Флюгеры Львова». Кроме того, в этом году состоялся III Международный фестиваль «Славське-рок», Первый фольклорный танцевальный фестиваль «Кульчицы-фест», Фестиваль украинской средневековой культуры «Ту Стань! 2009».

Однако большинство из них в этом году испытали значительную нехватку средств на рекламу и промоушн. Андриан Клищ рассказал, что в результате кризиса бюджеты фестивалей в этом году были довольно маленькие, а потому очень мало средств выделялось на рекламные кампании. «Экономический кризис в первую очередь повлиял на информированость людей. Бесплатно можно получить информацию только на официальных сайтах фестивалей, - отметил Андриан Клищ. - Ехать за границу стало проблематично. На Львовщине туристические потоки по сравнению с 2008 годом уменьшились на 35-40%. Поэтому многие семьи и особенно молодежь этим летом отдыхали, посещая фестивали». Поскольку фестивали проходят в основном в выходные дни, то летний отдых легко можно было совместить с работой.

Около 20 тыс. людей в этом году посетило международный этно-фестиваль «Пидкаминь». Это значительно больше, чем в предыдущие годы. «Погода - очень важный фактор, - считает Андриан Клищ. - В прошлом году все три дня лил дождь, людей, соответственно, было значительно меньше. А вот у фестиваля «Тустань» была и прекрасная рекламная кампания, и погода была хорошая, и мероприятия, но во Львове в то время лил дождь, и поэтому львовяне, не зная, что на «Тустани» сухо, остались дома».

У Украины хороший потенциал для расширения агротуризма, тем более, что для этого нужно минимум расходов. Однако, по словам Андриана Клища, основной проблемой для создания эффективной системы агроусадеб в Украине является нежелание и непонимание со стороны селян. «За 2-3 месяца до фестиваля приезжает группа специалистов на место, где он будет проходить с тем, чтобы научить местных жителей как правильно вести агротуризм», - рассказывает Андриан Клищ. – Но не все одобрительно относятся к тому, что в их село приедет много людей, они просто не желают что-либо делать». Кроме того, в Украине нет законодательства, которое бы регулировало деятельность сельского «зеленого туризма» и функционирования агроусадеб, а также нет государственного стандарта категоризации сельских усадеб. Следует признать и то, что украинский «зеленый туризм» имеет довольно низкий уровень популяризации на мировом рынке.

Татьяна Цинкевич

Для УНИАН