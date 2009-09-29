Ющенко: Украина выйдет на высокую степень интеграции с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что еще в этом году Украина выйдет на беспрецедентно высокую степень интеграции с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, такое мнение он высказал в интервью французской газете Le Figaro.

В.ЮЩЕНКО оценил развитие отношений Украины с Евросоюзом как исключительно позитивное. «Этими отношениями стоит гордиться. За 4 года мы сделали большой прогресс», - сказал он.

По словам Президента, примерами успешной прикладной интеграции в ЕС являются присоединение Украины к Болонскому процессу, интеграция в Европейский энергетический рынок, начало переговоров об упрощении визового режима для украинских граждан и переговоров о заключении Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что такое соглашение, которое будет предусматривать беспрецедентно высокую степень интеграции Украины в Евросоюз, будет готово к подписанию во время председательства в ЕС Швеции (Швеция будет председательствовать в ЕС до конца текущего года – УНИАН).

«Украина будет членом Европейского Союза. У меня сомнения нет, потому что это потребность не только Украины. Это потребность ЕС», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Также в интервью В.ЮЩЕНКО высказался о развитии украинско-российских отношений, отдельных вопросам международной политики. Также глава государства ответил на вопрос о его планах участия в избирательной кампании.