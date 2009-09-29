ГЛАВНОЕ на 29 сентября (день)

Хроника дня

* * *

Промышленность

ФГИ не признал результаты конкурса по продаже ОПЗ

Комиссия ФГИ Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, ФГИ и правительство Украины сделали все, чтобы конкурс прошел открыто и прозрачно, но, к сожалению, на фонд оказывалось жесткое давление. «Были иски, решения судов, все это было направлено на то, чтобы в итоге снизить цену ОПЗ. К сожалению, эта цель была достигнута», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, в результате конкурсная комиссия ФГИ не признала конкурс по приватизации ОПЗ состоявшимся. «ФГИ и правительство всегда декларировали, что они ни одного шага не сделают, чтобы продавать такие значимые объекты по заниженным ценам», - добавил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Подытоживая, он отметил, что в поведении участников конкурса прослеживались элементы сговора, что и могло привести к продаже ОПЗ по заниженной цене.

Напомним, ООО "Нортима" (Украина) предложила в ходе торгов за контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда 5 млрд. грн.

Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн.

В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Конкурс транслировался в прямом эфире.

Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО во вступительном слове перед конкурсом заявил, что юридических препятствий для проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода на сегодня нет и передал слово главе конкурсной комисии для проведения конкурса.

Вчера УНИАН источник в Фонде государственного имущества Украины сообщил, что Конституционный Суд отказал Президенту Виктору ЮЩЕНКО в открытии производства по делу согласно конституционному представлению главы государства, касающегося приостановки распоряжения правительства о приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Как сообщил глава конкурсной комиссии Игорь БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, всего в ФГИУ обратилось 18 потенциальных покупателей за ознакомительными документами.

Заявки на участие в конкурсе подали 3 потенциальных участника, которые все были допущены к участию в конкурсе - ООО "Азот-Сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

В то же время член конкурсной комиссии - представитель Секретариата Президента Евгений КАПИНОС озвучил особое мнение относительно того, что конкурс проводится вне правового поля. Он сослался на Указ Президента от 17 сентября 2009 г, которым был приостановлен конкурс и на иск "Днепроазота", в котором отмечается незаконность допущения к участию в конкурсе российской компании "Азот-Сервис", основным акицонерпом которой опосредованно является "Газпром".

В то же время, И.БЕЛОЦЕРКОВЕЦ сказал, что заявления Е.КАПИНОСА является "отдельным мнением отдельного члена комисии" и предложил продолжить конкурс.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек протестовали под зданием ФГИ против приватизации Одесского припортового завода. Среди собравшихся большинство составляют жители Одессы. В частности, протестующие считают недостаточной экологическую экспертизу, проведенную на ОПЗ в ходе предпродажной подготовки.

ТЭК

Moody`s понизило рейтинг вероятности дефолта «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг вероятности дефолта НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «Caa2» до уровня «Ca».

Об этом сказано в сообщении Moody`s, опубликованном на сайте агентства.

Согласно сообщению, в то же время корпоративный рейтинг «Нафтогаза» по обязательствам в иностранной валюте остается неизменным – на уровне «Caa2».

Рейтинги остаются на пересмотре, но агентство изменило свой прогноз по рейтингу с понижения на неопределенный, отмечают в Moody`s.

По классификации Moody`s, долговые обязательства с рейтингом категории «С» означают высокую вероятность дефолта заемщика.

Общество

В Киевсовете уверяют, что июньские тарифы на ЖКУ согласованы

Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий БОНДАРЬ заверяет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, введенные с 1 июня этого года, были согласованы во всех соответствующих органах и к ним не было никаких замечаний.

Об этом Ю.БОНДАРЬ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Тарифы, которые были введены с 1 июня, прошли процедуру согласования. Они согласовывались почти полгода. В рассмотрении этих тарифов принимали участие Секретариат Президента, Минфин, МинЖКХ, Минюст, Антимонопольный комитет. Эти тарифы согласованы с профсоюзами, с Союзом предпринимателей, и еще очень много ведомств, с которыми было согласовано... Я считаю, что решение, принятое Кабмином (о приостановке повышения коммунальных тарифов в Киеве – УНИАН), опять же, - политический шаг”, - сказал Ю.БОНДАРЬ.

По его словам, если ведущие политики “будут себе позволять такие призывы”, “как не платить, что все незаконное и непрозрачное”, это может привести к очень тяжелым последствиям для хозяйства столицы. В то же время, Ю.БОНДАРЬ выразил надежду, что на протяжении ближайших двух месяцев ситуация с коммунальными тарифами будет полностью разрешена.

“Есть ряд обращений в суд от фракции Блока Кличко, от общественных защитников, которые сегодня находятся на рассмотрении. Есть и решение Кабмина. По моему мнению, оно принято с нарушением действующего законодательства, но такой документ есть. Сейчас все эти вопросы решаются в суде. Я думаю, что где-то на протяжении месяца или двух мы получим эти решения и это даст какие-то результаты”, - сказал председатель комиссии Киевсовета.

Ю.БОНДАРЬ посоветовал киевлянам платить за теми платежкам, которые они получают. “Если будет какая-то коррекция тарифов, и если кто-то переплатил, эта сумма будет небольшой и ее перечислят и возвратят”, - заверил он.

По его словам, к должникам возможно применение различных рычагов для погашения долгов за услуги ЖКХ.

“К сожалению, будут применяться определенные меры и к предприятиям, и к учреждениям, и к отдельным должникам - физическим лицам, имеющим большую задолженность, поскольку это подрыв энергетического и коммунального хозяйства города”, - сказал Ю.БОНДАРЬ, отметив, что в Киеве есть дома, имеющие задолженность в несколько миллионов гривен.

Транспорт

«Укрзализныця» прогнозирует свыше 2 млрд. грн. убытков

«Укрзализныця» прогнозирует свыше 2 млрд. грн. убытков от пригородных перевозок пассажиров по итогам 2009 года.

Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.

По его словам, за восемь месяцев убытки от пригородных перевозок составили 1,7 млрд. грн., по итогам года показатель может достигнуть 2,1-2,2 млрд. грн. Это при том, что за 8 месяцев прошлого года убытки от пригородных перевозок составили 1,2 млрд. грн., то есть выросли на 500 млн. грн. в январе-августе этого года.

Как пояснил А.ГУДКОВ, расходы «Укрзализныци» не покрывают доходы от этого вида перевозок. В частности, если расходы за восемь месяцев составили 1,9 млрд. грн., то доходы – 223 млн. грн. «Таким образом, пригородные пассажирские перевозки глубоко убыточны», - отметил начальник управления.

По его данным, в целом за восемь месяцев было перевезено почти 252 млн. пассажиров, отправлено 415 тыс. пригородных поездов, при этом около 70% пассажиров составили льготные категории.

Как напомнил А.ГУДКОВ, компенсация перевозки льготников по-прежнему не возмещается «Укрзализныце» в полном объеме. В частности, за восемь месяцев в целом компенсировано 24,2%. Таким образом, отметил он, возникает сложная ситуация, поскольку «Укрзализныця» недополучает средства, которые могла бы направить на обновление подвижного состава, инфраструктуры, на проведение ремонтных работ. По его словам, эти убытки покрываются «Укрзализныцей» за счет грузовых перевозок.

По словам А.ГУДКОВА, кроме того, что «Укрзализныця» не получает средства за перевозку льготников, ее пригородные тарифы не покрывают расходов. В частности, тариф должен быть приблизительно в 7 раз выше, чем есть сейчас. Начальник управления не исключает возможности повышения тарифов на 10-15% в этом году в случае, если будет достигнуто соглашение с облгосадминистрациями.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,43 грн./долл., продают – по 8,50 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 28 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,348-8,460 грн./долл., по продаже – в пределах 8,475-8,530 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках не изменился по сравнению с 28 сентября и сегодня составляет 12,31/12,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,18-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,43-12,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 сентября повысился на 0,5% и составил 0,2707 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4%, до 0,2818 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,260-0,277 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,285 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,43 грн./долл., продажи – 8,50 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,46 грн./долл., по продаже – в пределах 8,475-8,550 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно изменился по сравнению с 28 сентября и составляет сегодня 12,33/12,50 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,37 грн./евро, по продаже – в пределах 12,43-12,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 28 сентября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2693 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2825 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,260-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,280-0,285 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,73465, к российскому рублю – 0,26524.