Эксперты: сформировалась двойка лидеров президентской кампании

Эксперты считают, что сегодня уже окончательно сформировалась двойка лидеров президентской кампании, это – лидер Партии Регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА на презентации в УНИАН спецпроекта своего агентства «Публичные политтехнологии».

Этот проект будет состоять из серии аналитических исследований по определению динамики ведения общественной коммуникации и особенностей избирательной стратегии основных кандидатов в Президенты Украины.

В первом исследовании дается анализ того, как основные кандидаты начали входить в избирательную кампанию. По словам В.БАЛЫ, хотя официально кампания еще не стартовала, потенциальные кандидаты уже начали и рекламные кампании, и информационные войны. Однако выводы экспертов свидетельствуют о том, что двойка лидеров гонки сегодня уже сформировалась. Именно Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ ведут достаточно активную коммуникацию в своих нишах, и их месседжи или очень эффективные, или достаточно понятные.

В то же время, наиболее удачным входом в избирательную кампанию эксперты считают у Ю.ТИМОШЕНКО. Так называемая социальная реклама “Они блокируют – она работает” в условиях деструктивного блокирования работы парламента со стороны Партии регионов очень качественно попала на свою целевую аудиторию. В Агентстве моделирования ситуаций отмечают, что команда В.ЯНУКОВИЧА входит в избирательную кампанию только с одним глобальным тезисом – требованием повышения социальных стандартов. Это, фактически, лишает лидера маневра, локализует его в узкой нише с одним набором тезисов, которые невозможно трансформировать.

Большинство экспертов, опрошенных АМС, сходятся на том, что все кандидаты будут работать с избирателем, не разделяя его на целевые группы и профессиональные сообщества. По мнению экспертов, наиболее негативно это отразится на рейтинге лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА, поскольку его электорат, это, в основном, интеллигенция, на которой он и должен был сосредоточить свое внимание.