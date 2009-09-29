В Киеве пройдет форум, посвященный Евро-2012

В Киеве в понедельник, 5 октября, начнется трехдневный форум представителей УЕФА и украинского и польского Местных оргкомитетов Евро-2012 по совместной организации и проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного оргкомитета Евро-2012 в Украине, это будет первая встреча из серии налаживания командной игры (team building), запланированных УЕФА с целью формирования профессиональной и хорошо сплоченной команды организаторов турнира.

Участие в мероприятии в целом примут около 100 сотрудников Местных оргкомитетов Евро-2012 из Украины и Польши, а также представители УЕФА во главе с директором турнира Мартином КАЛЛЕНОМ.

В Киеве состоится ряд встреч и тренингов, направленных на создание крепких фундаментов тесного взаимодействия между специалистами УЕФА и оргкомитетов обеих принимающих стран.

По словам руководителя МОКНЕТ - Международный олимпийский комитет Евро-2012 в Украине - Маркияна ЛУБКИВСКОГО, запланированное мероприятие будет полезным с точки зрения как реализации задач, которые возникают перед организаторами турнира, так и налаживания междунационального и поликультурного общения, формирования командного духа, мотивации и ответственности за общее дело.

В рамках киевской встречи также планируется обсуждение ключевых вопросов организации финальной части первенства между М.КАЛЛЕНОМ и украинским и польским директорами турнира М.ЛУБКИВСКИМ и Адамом ОЛЬКОВИЧЕМ.

Как отмечают в пресс-службе украинского МОКНЕТ - Международный олимпийский комитет, team building - это эффективное средство, с помощью которого можно объединить коллектив, выявить лидерские качества работников, быстро интегрировать новых членов команды, улучшить связи между отделами, поднять командный дух. Основная его цель – создание атмосферы взаимопонимания и взаимопомощи.

Кроме того, говорится в сообщении, Союз европейских футбольных ассоциаций традиционно внедряет новейшие системы управления и повышения квалификации специалистов, которые привлекаются в принимающих странах к подготовке Евро. Лозунгом будущего киевского мероприятия выбраны слова Генри Форда: «Собраться вместе - это начало. Остаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех».