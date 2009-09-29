ЕК разрешила использовать две вакцины против гриппа A/H1N1

18:58, 29 сентября 2009
Разное
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Производства Novartis и GlaxoSmithKline

Еврокомиссия предоставила разрешения на использование двух вакцин для противодействия гриппу A/H1N1.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Еврокомиссия, в частности, предоставила разрешения на использование вакцин Focetria® (производства Novartis) и Pandemrix® (производства GlaxoSmithKline).

Разрешения вступают в силу с момента информирования участников рынка, что должно состояться не позднее 1 октября.

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