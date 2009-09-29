Курс НБУ на 30.09.09

Официальный курс НБУ на 30.09.09100 USD США – 801.0000 (29 сентября – 801.0000) 100 EUR – 1165.3749 (29 сентября – 1173.4650) 10 RUR – 2.6618 (29 сентября – 2.6524) Учетные курсы банковских металлов на 30.09.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-79439.18 (29 сентября-79339.05) 961 XAG 10 Серебро-1287.21 (29 сентября-1274.39) 962XPT10Платина-102367.80(29 сентября-102367.80) 964XPD10 Палладий-23229.00(29 сентября-23229.00)

Официальный курс НБУ на 30.09.09 100 USD США – 801.0000 (29 сентября – 801.0000) 100 EUR – 1165.3749 (29 сентября – 1173.4650) 10 RUR – 2.6618 (29 сентября – 2.6524) Учетные курсы банковских металлов на 30.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-79439.18 (29 сентября-79339.05) 961 XAG 10 Серебро-1287.21 (29 сентября-1274.39) 962XPT10Платина-102367.80(29 сентября-102367.80) 964XPD10 Палладий-23229.00(29 сентября-23229.00)

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