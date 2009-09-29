Главное на 29 сентября (вечер)

Приватизация

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц Фонда госимущества и принять предусмотренные меры для привлечения к ответственности виновных в нарушении закона при попытки продажи Одесского припортового завода.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, В.ЮЩЕНКО назвал абсолютно неприемлемым такой подход к приватизации стратегических объектов, продемонстрированный правительством и Фонд государственного имущества во время попытки продажи ОАО «Одесский припортовый завод». В очередной раз было продемонстрировано нежелание действовать в рамках закона и полное пренебрежение решением суда.

Несмотря на действующий указ Президента Украины и решение суда, Фонд госимущества пошел на прямое нарушение закона и провел запланированный конкурс выполняя теневые договоренности правительства. Учитывая широкую огласку неправомерных действий правительства, инвесторы отказались называть реальную цену за рисковый объект приватизации, говорится речь в сообщении.

Когда в ходе конкурса не удалось реализовать договоренности правительства относительно продажи акций Одесского припортового завода определенному покупателю, конкурсная комиссия не признала результаты аукциона.

Такие действия вызывают неприятные ассоциации по поводу повторения уже пройденного этапа кулуарной приватизации и являются абсолютно неприемлемыми, считает Президент.

В.ЮЩЕНКО возмущает попытка правительства свою неэффективную бюджетную политику компенсировать путем продажи стратегических для государства объектов, отмечается в сообщении. Вместо реальных бюджетных реформ, сокращения бюджетных расходов правительство продолжает практику сбора наперед налогов, невыплаты налога на добавленную стоимость, а в настоящее время еще и реализовывалась попытка продажи стратегического для страны Одесского припортового завода.

Правительство сегодня преследует тактику под названием «переждать кризис». Главный финансовый документ на 2010 год наглядно продемонстрировал политику правительства предложив построить бюджет на нереальных доходной части, усилении ручного управления ресурсом, абсурдности Стабилизационного фонда, отмечает Президент и добавляет, что нежелание правительства проводить бюджетную реформу закрывают перед Украиной перспективы экономического развития и значительно ухудшает условия выхода из кризиса.

Таким образом, попытка продажи Одесского припортового завода является попыткой правительства за счет распродажи стратегических объектов по минимальной цене компенсировать свою неэффективную бюджетную политику, демонстрируя пренебрежение премьер-министра законодательством и судебной системой власти, подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Фонд государственного имущества Украины считает адекватной ценой приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» 8-9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам и.о. главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, комментируя решение комиссии по приватизации ОПЗ признать конкурс по продаже недействительным.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности повторного проведения конкурса по приватизации ОПЗ, Д.ПАРФЕНЕНКО заявил: “Мы будем ждать лучших времен, в том числе и политических, для того чтобы была единая политическая воля, единое видение процессов приватизации. Я думаю, что это будет в следующем году”.

При этом, по его словам, условия конкурса по приватизации ОПЗ изменяться не будут.

Говоря о том, что цена в 5 млрд. грн., предложенная за Одесский припортовый завод ООО «Нортима», является заниженной, исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий ПАРФЕНЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО противоречат своим предыдущим заявлениям.

Такое мнение высказал сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», представитель компании «Нортима» Тимур НОВИКОВ.

По его словам, ранее и. о. главы ФГИУ и премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявляли о том, что стартовая цена ОПЗ в 4 млрд. грн. является вполне справедливой. “Всем известно о том, как формировалась цена на данный объект. Еще неделю назад Кабмин и ФГИУ говорили о том, что оценка ОПЗ была сделана в соответствии с методикой, утвержденной Фондом, упоминалось также, что в оценку завода были вовлечены профсоюзы и трудовой коллектив предприятия. Сторонники проведения приватизации утверждали, что цена 4 млрд. грн. справедлива и призывали принять участие в конкурсе по продаже ОПЗ», - подчеркнул Т.НОВИКОВ.

Вместе с тем он отметил, что в это же время звучали и заявления противников приватизации ОПЗ. “Были люди, которые говорили не столько о заниженной цене, сколько о несвоевременности продажи этого объекта в кризисный период, когда активы стоят дешевле. Эти люди призывали государство оставаться собственником ОПЗ”, - напомнил представитель ООО “Нортима”, при этом констатировав: “Но, так или иначе, заявлений о заниженной цене ОПЗ со стороны Фонда госимущества и Кабмина вообще не звучало. Если вы сравните цену, которая была при попытке провести предыдущую приватизацию Одесского припортового год назад, то эта цена составляла 3 млрд. грн. или около 600 млн. долл.. Сейчас эта цена была приблизительно 500 млн. долл., и я не думаю, что 100 млн. долл. это реальный дисконт с учетом кризисной ситуации».

Как отметил Т.НОВИКОВ, еще 21 сентября было известно, что в конкурсе по приватизации ОПЗ будут принимать участие только три компании. «Я хочу обратить внимание на то, что количество участников конкурса было известно еще 21 сентября, но только сегодня начинают звучать заявления о том, что конкуренция на конкурсе по приватизации ОПЗ отсутствовала, что изначально в нем должны были принимать участие 14 или даже 18 компаний, а 3 участника – это не конкуренция и 4 млрд. грн – это несправедливая цена. И это звучит из уст Фонда госимущества и Кабмина только после того, как было принято решение ФГИУ о признании конкурса не состоявшимся», - сказал представитель ООО «Нортима».

Подытоживая, он сообщил, что «непосредственно после завершения торгов отдельные члены комиссии по приватизации ОПЗ подходили к нам и поздравляли с победой, и только после того, как они побывали в комнате для совещаний, было объявлено, что компания «Нортима» не будет признана победителем. Господин ПАРФЕНЕНКО после этого заявил, что Фонд ожидал от приватизации ОПЗ 8-9 млрд. грн., но эта цифра опять- таки впервые прозвучала уже после признания конкурса недействительным».

ООО «Нортима», победившее в сегодняшнем конкурсе по приватизации Одесского припортового завода, намерено оспаривать в суде решение Фонда госимущества о признании конкурса недействительным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель председателя правления "ПриватБанка", представитель компании "Нортима" Тимур НОВИКОВ.

По его словам, компания будет подавать в суд иск к Фонду госимущества, в котором основным требованием будет признание компании «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ. «Мы будем требовать от суда обязать ФГИУ заключить с компанией «Нортима» договор (купли-продажи ОПЗ - УНИАН)», - добавил Т.НОВИКОВ.

Фондовый рынок

Украинский фондовый рынок по итогам сегодняшних торгов показал значительный рост.

Информация об этом размещена на сайтах двух ведущих отечественных площадок – ПФТС и Украинской биржи.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 4,10% - до 548,04 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 483 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня повысился на 6,72 % - до 1390,44 пункта. Общий объем торгов составил 52 млн. 547,2 тыс. грн.

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4110/8,4435 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,3320/8,3550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,2580/8,2915 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2791/0,2808 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2765/0,2775 грн./рубль. К закрытию цены установились на значениях 0,2762/0,2772 грн./рубль. В России курс доллар-рубль скорректировался до 30,14 рублей за доллар (-0,005).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4584/1,4586 долл./евро, а к 15:20 понизились – 1,4551/1,4553 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2685/12,3130 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,1560/12,1875 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,0210/12,0740 грн./евро.

НБУ установил на 30 сентября следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 801.0000 (на 29 сентября – 801.0000)

100 EUR – 1165.3749 (на 29 сентября – 1173.4650)

10 RUR – 2.6618 (на 29 сентября – 2.6524)

Подготовка к Евро-2012

В Киеве в понедельник, 5 октября, начнется трехдневный форум представителей УЕФА и украинского и польского Местных оргкомитетов Евро-2012 по совместной организации и проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного оргкомитета Евро-2012 в Украине, это будет первая встреча из серии налаживания командной игры (team building), запланированных УЕФА с целью формирования профессиональной и хорошо сплоченной команды организаторов турнира.

Участие в мероприятии в целом примут около 100 сотрудников Местных оргкомитетов Евро-2012 из Украины и Польши, а также представители УЕФА во главе с директором турнира Мартином КАЛЛЕНОМ.

В Киеве состоится ряд встреч и тренингов, направленных на создание крепких фундаментов тесного взаимодействия между специалистами УЕФА и оргкомитетов обеих принимающих стран.

По словам руководителя МОКНЕТ - Международный олимпийский комитет Евро-2012 в Украине - Маркияна ЛУБКИВСКОГО, запланированное мероприятие будет полезным с точки зрения как реализации задач, которые возникают перед организаторами турнира, так и налаживания междунационального и поликультурного общения, формирования командного духа, мотивации и ответственности за общее дело.

В рамках киевской встречи также планируется обсуждение ключевых вопросов организации финальной части первенства между М.КАЛЛЕНОМ и украинским и польским директорами турнира М.ЛУБКИВСКИМ и Адамом ОЛЬКОВИЧЕМ.

Как отмечают в пресс-службе украинского МОКНЕТ - Международный олимпийский комитет, team building - это эффективное средство, с помощью которого можно объединить коллектив, выявить лидерские качества работников, быстро интегрировать новых членов команды, улучшить связи между отделами, поднять командный дух. Основная его цель – создание атмосферы взаимопонимания и взаимопомощи.

Кроме того, говорится в сообщении, Союз европейских футбольных ассоциаций традиционно внедряет новейшие системы управления и повышения квалификации специалистов, которые привлекаются в принимающих странах к подготовке Евро. Лозунгом будущего киевского мероприятия выбраны слова Генри Форда: «Собраться вместе - это начало. Остаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех».

Главное контрольно-ревизионное управление заявляет о подаче неправдивых данных по подготовке Киева к Евро-2012 в отчетах для УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ сегодня на брифинге.

В частности, по его словам, в официальные отчеты для УЕФА относительно подготовки к Евро-2012 в Киеве включаются гостиницы, строительство которых даже еще не началось.

Н.СИВУЛЬСКИЙ отметил чрезвычайно низкий уровень реализации программы по подготовке столицы Украины к проведению Евро-2012, в том числе, низкие темпы строительства транспортных развязок и инфраструктурных объектов.

Исключение, по словам председателя ГлавКРУ, представляют работы по реконструкции НСК «Олимпийский». Во время последних проверок этого объекта контрольно-ревизионной службой не было выявлено крупных нарушений.

Международные новости Новым Генеральным секретарем Совета Европы избран спикер парламента Норвегии Торбйорн ЯГЛЕНД.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Страсбурге Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луи-Мария де ПУЧ.

Всего в голосовании приняли участие 257 депутатов, 12 голосов были аннулированы.

“За” кандидатуру норвежца проголосовали 165 депутатов. За второго кандидата – бывшего премьер-министра Польше Володзимежа ЦИМОШЕВИЧА - 80.

Таким образом, Т.ЯГЛЕНД избран Генеральным секретарем Совета Европы сроком на 5 лет, начиная с 1 октября 2009 года.

Новый Генеральный секретарь в своей речи перед депутатами выразил благодарность за поддержку и отметил, что Совет Европы играет большую роль в поддержании мира в Европе, поскольку именно эта организация занимается вопросами прав человека и верховенства права.

Вместе с тем, он высказался за реформирование Совета Европы.

“Мир меняется, и мы должны адаптироваться к новым реалиям”, - сказал новоизбранный Генсек.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА:

Кризис лету не помеха

http://economics.unian.net/rus/detail/22007

(УНИАН)