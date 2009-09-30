Посол США в Украине может быть назначен в ближайшее время

Посол США в Украине может быть назначен уже в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ во время выступления в Дипломатической академии Украины в Киеве.

«Мы надеемся, что уже через несколько недель американский посол переедет в Украину», - сказал А.ВЕРШБОУ.

«Не могу опережать объявление Белого дома, но я думаю, что Сенат, понимая важность наших стратегических отношений с Украиной, не будет медлить с утверждением предложенной кандидатуры», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Вильям ТЕЙЛОР, который был послом США в Украине с 2006 года, летом завершил свою дипломатическую миссию.