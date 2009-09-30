Ющенко выйдет в прямой эфир

Сегодня в 14.00 на зеленой лужайке Секретариата Президента Украины состоится пресс-конференция главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, пресс-конференция будет посвящена вызовам демократии и обеспечению национальных интересов в Украине, а также роли проекта Конституции, предложенного Президентом Украины для всенародного обсуждения, нахождению ответов на эти вызовы.

Глава государства выступит с коротким словом, а затем ответит на вопросы относительно первого этапа всенародного обсуждения проекта Конституции, а также на другие темы, которые будут интересовать журналистов.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести Национальная телекомпания Украины, «5-й канал», «24 канал», Всемирная служба «УТР» и Национальная радиокомпания Украины.