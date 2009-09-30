АНОНС на 30 сентября

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Начнутся слушания на тему: «О качестве и безопасности пищевых продуктов: пути обеспечения потребности внутреннего рынка Украины продуктами детского питания органического производства». Организатор: парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Укрепление гривни: надолго ли?». Участники: экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко; эксперт финансового рынка Николай Ивченко.

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В рамках совместного проекта «Экономический советник» состоится круглый стол на тему: «Банки и банковский сектор». Организаторы - РБК Украина и Инвестиционная компания Phoenix Capital. Приглашены: координатор экономических программ Школы политической аналитики при НаУКМА Сергей Киселев; экс-министр экономики Украины Владимир Лановой; министр экономики оппозиционного правительства, народный депутат Ирина Акимова и другие.

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Состоится брифинг на тему: «Прогноз до конца года: снижение безработицы до 2%, падение реальных доходов на 10% та стабилизация доллара в Украине». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».

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На зеленой лужайке Секретариата Президента Украины состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко. Пресс-конференция будет посвящена вызовам демократии и обеспечению национальных интересов в Украине, а также роли проекта Конституции, предложенного Президентом Украины для всенародного обсуждения. Глава государства выступит с короткой речью, а затем ответит на вопросы по первому этапу всенародного обсуждения проекта Конституции, а также по другим темам.

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Круглый стол на тему: «Год после кризиса. Как восстановить доверие». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Владимир Фесенко, директор Центра политического анализа «Пента»; Юрий Збитнев, президент Киевской Школы сценирования; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Гладкий, ген.директор информационно-аналитического центра БЕСТ; Юрий Гавриленко, директор департамента социологических исследований Фонда общественной безопасности; Владимир Стус, руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Место Украины в энергетической гонке в Арктическом бассейне”. Битва на Северном полюсе за территорию, в недрах которой 25% от общего количества энергоресурсов планеты, в условиях назревающего энергетического кризиса в мире, набирает обороты. Этому способствует и глобальное потепление, из-за которого растут возможности проведения исследований океанического дна в этом секторе. Александр Пресный, который 21 год занимается исследованиями проблем выживания человека в условиях полярного экстрима, расскажет и покажет, каким образом Украина, которая не входит в перечень стран Арктического бассейна, сможет иметь право голоса при распределении энергозапасов в Арктике (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +3 8 (068) 340-53-30. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится подписание Меморандума о сотрудничестве в рамках первого проекта государственно-частного партнерства в сфере туризма «Проект поддержки внутреннего и въездного туризма Украины» между Министерством культуры и туризма Украины, государственным предприятием «Национальный туристический офис» и Ассоциацией лидеров турбизнеса Украины. Участники: Василий Вовкун, министр культуры и туризма Украины; Андрей Помоз, директор ГП «Национальный туристический офис»; Тарас Демура, президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

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Состоится Международный форум «Инновации и технологии высшего качества». В рамках Форума запланирована международная конференция «Инновационное развитие Украины-2009», пройдут международные специализированные выставки «Labcomplex-2009», «Нанотехнологии-2009», «Высокие технологии-2009», «Topualіtex». Будет презентовано новейшее лабораторное оборудование и уникальные научно-технические разработки в сфере hi-tech, лазерных и информационных технологий и т.п.. С докладом выступит президент УСПП Анатолий Кинах.

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Состоится встреча по случаю открытия нового офиса продаж ЖК «Коцюбинский».

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Состоится церемония открытия VIІІ Международного выставочного форума «Технологии Защиты - 2009». В церемонии открытия примет участие министр МЧС Владимир Шандра. Также он откроет 11-ю Всеукраинскую научно-практическую конференцию „Организация управления в чрезвычайных ситуациях”. Организаторы - Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, ООО "Международный выставочный центр".

Министр МЧС Украины В.Шандра откроет 11-тую Всеукраинскую научно-практическую конференцию „Организация управления в чрезвычайных ситуациях”. Во время мероприятия будет проведен брифинг министра для журналистов.

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Церемония открытия VІ Международной специализированной выставки «Оружие и Безопасность - 2009» . Организаторы - Министерство внутренних дел Украины, ООО "международный выставочный центр".

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В Госгорпромнадзоре состоится заседание Межведомственного совета по взрывному делу. Участники Совета в частности рассмотрят вопросы о внедрении новых технологий ведения буровых и взрывных работ на карьерах горнодобывающей промышленности; о повышении уровня технической и экологической безопасности во время ведения взрывных работ; о возможности использования конверсионных взрывных материалов в промышленности, а также проблемные вопросы утилизации и уничтожения методом взрыва непригодных боеприпасов, которые сохраняются на составах Министерства обороны Украины.

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