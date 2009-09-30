Индекс деловых настроений в еврозоне вырос

По итогам августа месяца индекс деловых настроений в еврозоне повысился на 2 пункта и составил 82,8 пункта. За указанный период индекс деловых настроений в 27 странах Евросоюза тоже подрос, но менее значительно - на 1,6 пункта до 82,6 пункта. Максимальный рост данного показателя был зафиксирован во Франции (+4,7 пункта) и в Нидерландах (+4,6 пункта).

Комментарий: Среди европейских стран Франция неплохо выходит из кризиса, в отличии от Испании и даже Англии.