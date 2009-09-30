Доверие потребителей к экономике США упало

Индекс доверия потребителей к экономике США в сентябре снизился до 53,1 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. (Conference Board,) Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода в сентябре опустился до 73,3 пункта с 73,8 пункта месяцем ранее. Индикатор отношения потребителей к текущей ситуации уменьшился до 22,7 пункта с 25,4 пункта в августе.

Комментарий: Новости о состоянии экономики США настолько противоречивы, что это заставляет бизнес и потребителей быть всегда в состоянии сомнений. Поэтому и снижение доверия к экономике США не может носить стабильный характер.