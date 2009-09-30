ВВП Великобритании сократился на 0,6%

ВВП Великобритании по итогам второго квартала 2009 года сократился на 0,6% по сравнению с первым кварталом. (Национальной статистической службы Великобритании). В годовом исчислении падение ВВП составило 5,5%.

Комментарий: Великобританию этот кризис может сильно подкосить. Во многом это связано с их «особой экономической политиков в ЕС». Времена великих империй завершились, но Великобритания явно это не хочет признать и поэтому она так сложно выходит из кризиса.