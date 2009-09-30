Цена нефтяной "корзины" ОПЕК упала

По состоянию на 28 сентября 2009 года, цена нефтяной "корзины" ОПЕК установилась на уровне 64 долл./барр.

Комментарий: Низкая цена в осенний период - это очень тревожный сигнал для мировой экономики в целом. Как правило, с начало осеннего период цены на нефть растут, так как это вызвано сезонными обстоятельствами. Падение же цен на нефть в начале осени показывает, что мировая экономика еще не работает в нормальном режиме.