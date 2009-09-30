Потребительские цены в Японии снизились на 2,4%

В августе базовые потребительские цены, в расчет которых не входят свежие продукты питания, упали в Японии на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, что является рекордным снижением этого показателя за все время его подсчета с 1971 года.

Комментарий: Для экономики Японии столь высокий уровень дефляции это трагедия. В стране, где фактически отрицательная стоимость денег, дефляция это очень сильный удар по экономики в целом. Японская экономика явно не способна быстро найти пути решения проблем в условиях мирового кризиса.