Китай продолжит стимулирование экономики

Китайское правительство планирует продолжить еще на 18 месяцев стимулирование своей экономики за счет вливания денег и финансовой поддержки внутреннего рынка.

Комментарий: Сохранение господдержки китайских компаний настораживает, если учесть, что экономика Китая имеет самые высокий показатели роста ВВП. Уже многие аналитики заявили, что экономика Китая будет локомотивом выхода мировой экономики из кризиса. Но скорее, всего этого не произойдет, если самой экономике Китая нужна помощь.