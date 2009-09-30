Объем вложений в госбумаги США растет

С начала года наблюдается рекордный приток средств в инвестфондах, вкладывающих средства в налогооблагаемые активы с фиксированной доходностью (гособлигации, ипотечные бумаги, корпоративные бонды) и муниципальные облигации, по инвестициям в которые в США предлагаются налоговые льготы. Чистый приток за девять месяцев 2009 года в активы инвестфондов, которые работают с государственными ценными бумагами инвестиций составил $199 млрд, а фонды, которые работают с муниципальными облигациями - $55 млрд. В то время, как инвесторы изъяли из фондов акций США более $6,3 млрд .

Комментарий: Прирост вложений в ценные бумаги, гарантированные государством, вполне оправданно в условиях кризиса. Это еще раз показывает, что инвесторы все же с опаской относятся к акциям американских компаний.