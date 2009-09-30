Главное на 30 сентября (день)

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа т.г. составил 280 млрд. 510 млн. 565,03 тыс. грн. или 35 млрд. 112 млн. 099,73 тыс. долл., что на 5,6% больше показателя на 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на конец августа составлял 186 млрд. 406 млн. 225,13 тыс. грн. (66,45% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 23 млрд. 332 млн. 860,82 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 94 млрд. 104 млн. 339,90 тыс. грн. (28,59%) или 11 млрд. 779 млн. 238,91 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец августа т.г. составлял 205 млрд. 406 млн. 701,37 тыс. грн. (73,23%) или 25 млрд. 711 млн. 190,53 тыс. долл. Государственный внешний долг составлял 123 млрд. 014 млн. 067,42 тыс. грн. (43,85%) или 15 млрд. 397 млн. 930,57 тыс. долл. Государственный внутренний долг составлял 82 млрд. 392 млн. 633,95 тыс. грн. (29,37%) или 10 млрд. 313 млн. 259,96 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 августа т.г. составлял 75 млрд. 103 млн. 863,66 тыс. грн. (26,77%) или 9 млрд. 400 млн. 909,20 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 392 млн. 157,71 тыс. грн. (22,60%) или 7 млрд. 934 млн. 930,25 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 11 млрд. 711 млн. 705,95 тыс. грн. (4,18%) или 1 млрд. 465 млн. 978,95 тыс. долл.

Также сообщается, что за январь-август 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91 млрд. 100 млн. 178,21 тыс. грн. (48,10%), в основном, за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы «Стенд-бай» в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.

При этом государственный внешний долг увеличился на 36 млрд. 990 млн. 965,63 тыс. грн. (43,00%), государственный внутренний долг увеличился на 37 млрд. 726 млн. 086,36 тыс. грн. (84,46%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 16 млрд. 383 млн. 126,22 тыс. грн. (27,90%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

НАК "Нафтогаз Украины" может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере 350-400 млн. евро на поддержку деятельности компании.

Об этом заявил во вторник журналистам в Лондоне исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, передает РИА "Новости".

"Вполне возможно, что мы выйдем на успешное решение по прямому заимствованию от ЕБРР. Сегодня обсуждается 350-400 миллионов. Какая это будет сумма, какие коммерческие условия - мы продолжаем обсуждать это с ЕБРР", - рассказал он, уточнив, что речь идет о сумме в евро.

И.УМАНСКИЙ пояснил, что первоначально украинская сторона вела переговоры по предоставлению синдицированного кредита со стороны целого ряда международных финансовых институтов - ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Международного валютного фонда, а также других финансовых учреждений, в том числе связанных с правительствами стран Европы.

"По синдицированному займу с точки зрения коммерческой составляющей мы продолжаем работу", - сказал И.УМАНСКИЙ.

Срок приема заявок кредиторов ООО «Кингз Кепитал» продлен до 1 ноября 2009 года.

Об этом говорится в сообщении ликвидатора ООО «Кингз Кепитал», опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№179 за 30 сентября).

Как сообщал УНИАН, в целом, по данным милиции, выявлено около 6 тыс. договоров «Кингз Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад - 555 тыс. грн. В договорах, которые попали к милиции, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

Столичная милиция 24 ноября 2008 г. задержала руководителя ООО «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО.

В марте 2009 г. милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингз Кепитал».

В конце августа 2009 г. суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Гражданин Нигерии Сандей АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.

Промышленность

Государственный комитет статистики Украины уточнил показатель спада валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале с 18% до 17,8%. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомстата.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, когда можно ожидать данные по динамике ВВП за первое полугодие 2009 года, в комитете сказали, что в связи с переходом на международные стандарты данный показатель Госкомстат публиковать не будет.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за второй квартал 2009 года составил 207,096 млн. грн. (во втором квартале 2008 года – 233,700 млрд. грн., в первом квартале 2009 года – 183,217 млрд. грн.)

Приватизация

Заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА заявляет об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по результатам конкурса по продаже Одесского припортового завода.

Об этом Т.КОРНЯКОВА сообщила в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Для уголовного дела нужно, чтобы государству был нанесен ущерб. Для того, чтобы определить, нанесен ли ущерб, необходимо, чтобы этот конкурс состоялся, а, как известно, комиссия Фонда госимущества признала этот конкурс несостоявшимся», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Заместитель генпрокурора подчеркнула, что только признание конкурса состоявшимся может стать основанием для изучения фактов об объективности стоимости продажи, а также о соответствии проведения процедуры национальному законодательству. «Конкурса не было, поэтому говорить о привлечении к уголовной ответственности пока, на мой взгляд, оснований нет. Но каждое обращение мы будем рассматривать», - подчеркнула она.

При этом Т.КОРНЯКОВА сообщила, что в настоящее время в Генеральную прокуратуру не поступило ни одного обращения ни от одной из сторон.

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что пакет акций Одесского припортового завода остается в собственности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ОНИЩУК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Исходя из вчерашнего решения комиссии Фонда госимущества, завод продолжает находиться в собственности государства», - сказал Н.ОНИЩУК.

В тоже время министр считает, что несмотря на решение комиссии ФГИ о признании конкурса по продаже госпакета акций ОПЗ несостоявшимся, следует ожидать судебных исков от участников этого конкурса.

«Я думаю, что именно таким образом они будут стремиться защитить свои права, и такой механизм предусмотрен как Конституцией, так и национальным законодательством», - подчеркнул он.

Совладелец «ПриватБанка» Геннадий БОГОЛЮБОВ утверждает, что сговора между претендентами на покупку Одесского припортового завода не было.

Об этом Г.БОГОЛЮБОВ заявил в комментарии ИА «Новый мост».

В частности, по его словам, «сговора, в котором обвиняют участников, не было. Если бы он был, то какой смысл было поднимать стартовую цену с 4 млрд. до 5-ти?». «Если, - добавил Г.БОГОЛЮБОВ, - согласно объявлению ФГИ, стоимость завода 8-9 млрд., то почему стартовую цену поставили 4 млрд.?».

По мнению Г.БОГОЛЮБОВА, «в этом есть какая-то интрига и, по-моему, она связана с желанием продать завод кому-то, кто не выиграл. А наша компания («Нортима») была нежелательным покупателем». «Сейчас разрабатывается стратегия дальнейших действий. Каких конкретно, я сказать не могу, но какие-то споры будут», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.

Так же бизнесмен высказал свое удивление действиями премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая была главным инициатором продажи завода, а вчера неожиданно стала ее главным противником.

«Для меня очень много непонятного в этом процессе. Я считал, что большим сторонником продажи завода является правительство в лице ТИМОШЕНКО, а противниками – Президент и вся оппозиция. Поэтому давление, которое было оказано Кабинетом министров для того, чтобы конкурс был проведен, оно было беспрецедентно. Они старательно игнорировали все судебные решения, связанные с отменой конкурса, только чтобы провести его любой ценой», - отметил Г.БОГОЛЮБОВ.

«Конкурс состоялся, потом его отменили, и в информации о том, почему его отменили, есть большое количество противоречий», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.

Транспорт

«Укрзализныця» будет реформирована в акционерное общество «Зализныци Украины».

Об этом сообщил председатель профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим ТКАЧЕВ в рамках V Региональной конференции профсоюзов транспортников, сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги.

Он отметил, что первый этап предусматривает реорганизацию «Укрзализныци» в концерн «Зализныци Украины», а через три года планируется создать акционерное общество с таким же названием.

«Создание концерна позволит сохранить структурные подразделения «Укрзализныци», как юридического лица, и даст им возможность работать с учетом региональных особенностей, а на втором этапе реформы будет создано акционерное общество», - сказал В.ТКАЧЕВ.

(УНИАН)