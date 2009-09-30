Луценко: МАФы сносить нельзя

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о невозможности сноса малых архитектурных форм (МАФов) без соответствующего постановления суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на заседании правительства, сообщив о выполнении поручения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО разобраться с ситуацией с изъятием имущества малых предпринимателей, которые работают в МАФах, в частности в Черкасской области.

«Никто не имеет права забирать частное имущество без решения суда и представителя Государственной исполнительной службы. В таких случаях необходимо обращаться в Управление Министерства внутренних дел по месту жительства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, в частности, в Черкасской области прокуратура возбудила уголовное дело, которое до конца месяца будет передано в суд «для наказания тех чиновников, которые при всем народе похищают частное имущество без всякого решения суда».