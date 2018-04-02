Игорный бизнес останется вне закона до нового Президента?

Украина уже три месяца живет без казино и игровых автоматов. Подавляющее большинство украинцев безоговорочно поддерживает запрет игорного бизнеса, однако, не все так просто в этом вопросе… Важнейшим пунктом в законе о запрете является обязательство Кабинета министров в течение 3 месяцев с момента вступления документа в силу разработать законопроект об азартных играх и специальных для этого зонах. Срок истек, а подготовленный Минфином документ так и не попал в парламент. Правда, в ВР зарегистрированы два альтернативных законопроекта, регламентирующих деятельность игорного бизнеса в Украине, кроме того, свою концепцию представил и Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Между тем, представители игорного бизнеса, оказавшиеся вне закона, уверены, что до президентских выборов никто из политиков не рискнет взять на себя ответственность за решение столь сложного и «коварного» вопроса.

Идея игорных зон «с нуля» обречена на провал

Парламентарии принимали закон о запрете игорного бизнеса с определенной оговоркой – его в Украине не ликвидируют окончательно, а локализуют в специальных зонах. По идее такой подход должен существенно ограничить доступ к казино и игровым автоматам рядового украинца - чтобы “отвести душу” игроку придется преодолеть немалое расстояние. При этом “заказники” для игорных заведений планировалось создавать с нуля в малонаселенных районах страны, к примеру, в центральном Крыму. Но время, отведенное на принятие решения, закончилось, а где и когда будут создаваться спецзоны так и не ясно. Российский опыт, где после запрета игорного бизнеса в этом году также должны были заработать специальные зоны, свидетельствует о том, что их создание дело малоперспективное и идея фактически провальная. К тому же в нашем парламенте до сих пор не зарегистрирован кабминовский законопроект об азартных играх, подготовленный Минфином. По мнению экспертов, этот документ очень несовершенен.

Как отметил вице-президент Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса (УАДИБ) Григорий Трипульский, «общее впечатление от минфиновского законопроекта сводится к тому, что данный документ был разработан исключительно для того, чтобы можно было сказать - хоть что-то сделано».

По его словам, законопроект «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса» разрабатывался без участия УАДИБ и не согласовывался с экспертами ассоциации. «Законопроект так и не был поставлен на голосование в Кабинете министров, а, соответственно, и не был зарегистрирован в ВР», - подчеркнул Г.Трипульский.

Одним из основных недостатков документа, подготовленного Минфином, Г.Трипульский считает заложенную в нем идею создания игорных зон на территории Украины. При этом, согласно законопроекту, зоны, в которых будет разрешена игорная деятельность, будут определяться непосредственно распоряжением Кабмина. «Все понимают, что создание игорных зон - перспектива 4-5 лет. Создание нормального заведения в такой зоне будет стоить не менее 30-40 млн. долл., с учетом необходимой инфраструктуры и гостиниц для проживания посетителей. Ни один здравомыслящий инвестор не вложит сегодня таких денег, так как доверие к правительству в вопросе игорного бизнеса отсутствует полностью. Через год у нас могут поменяться депутаты, а с ними и концепция Кабмина. К тому же стоит учитывать российский опыт. Его можно однозначно считать неудачным, так зачем Украине наступать на те же грабли», - отметил эксперт.

Вместе с тем он признал, что предусмотренная законопроектом Минфина возможность размещения казино в 4-х и 5-ти звездочных гостиницах является вполне разумной мерой. «От казино, расположенных в таких гостиницах, как, к примеру, киевский «Премьер-Палас», не будут страдать так сказать социально-незащищенные слои населения», - сказал Г.Трипульский.

Но не трудно догадаться, что вариант с размещением казино в гостиницах может вызвать крайне негативную реакцию у населения, которое воспримет это как официальное возвращение игорного бизнеса в города Украины. Вот и получается, что у Кабмина нет причин спешить с голосованием по “неудобному” законопроекту.

Законопроекты есть, но принимать их некому

Но есть и другие предложения в этой сфере. Так, Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства подготовлена концепция законопроекта об игорном бизнесе. Г.Трипульский считает этот документ более продвинутым в сравнении с минфиновским. «Нас приглашали к обсуждению этого законопроекта и хотя он тоже несовершенен, но является более разумным, чем законопроект, предложенный Минфином», - сказал эксперт.

Интересно, что Госкомпредпринимательства игорными зонами предлагает сделать крупнейшие города Украины: Киев, Харьков, Донецк, Одессу, Львов, ну и конечно Крым. Как заявляла автор концепции и глава комитета Александра Кужель, размещение казино возможно лишь в торговых центрах площадью не менее 15 тысяч квадратных метров и развлекательных центрах, площадь которых не меньше 2 тысяч метров. При этом к операторам игорного бизнеса выдвигаются весьма жесткие финансовые требования. В частности, минимальная сумма уставного фонда игорных компаний должна составлять 10 миллионов гривень, столько же будет стоить и лицензия. Все это заслуживает внимания, но однозначно можно говорить о том, что нынешняя власть не допустит возврата игорных заведений в торговые центры.

Есть еще два законопроекта об игорном бизнесе. Авторами этих документов являются народные депутаты Геннадий Москаль (НУ-НС) и Анрей Шкиль (БЮТ). Как считает Г.Трипульский, оба документа имеют свои плюсы и минусы. «Над ними можно работать, но я очень сомневаюсь в том, что в ближайшие время эти законы могут быть приняты ВР. Никто из политических сил не захочет подставляться на кануне выборов, голосуя за такие непопулярные законы. Никаких изменений в сфере игорного бизнеса до президентских выборов я не жду», - добавил вице-президент УАДИБ.

По его мнению, даже если какой-то законопроект об игорном бизнесе и будет принят до конца текущего года, то в нем будет слишком большой налет популизма. «Сегодня все действия власть имущих направлены на зарабатывание электоральных баллов. К доводам экономического характера сейчас практически никто не прислушивается. Даже соглашаясь с отдельными нашими предложениями, нам отвечают - «мы же пообещали создать зоны, и сейчас не можем сделать что-то другое», - отметил Г.Трипульский.

Проиграть реальные деньги теперь можно в виртуальном казино

Но, как известно, свято место пусто не бывает. Конечно, большинство деятелей игорного бизнеса подчинились закону и свернули свою деятельность до лучших времен, но немалая их часть ушла в "тень" и продолжает работать в условиях подполья, балансируя на грани, а порой и за гранью закона. Этот факт широко известен и МВД неоднократно заявляло, что разберется с нарушителями. Другое дело – «легализация» игорного бизнеса. В Киеве на многих бывших казино появились вывески «Покер клуб», теперь там собираются спортсмены-покеристы. Ну спорт спортом, а деньги по-прежнему остаются основным призом в карточных баталиях, естественно, что и само заведение не в накладе.

Но самое главное то, что игорный бизнес вполне легально процветает в Интернете. Набрав в любом поисковике слово «казино», вы найдете массу виртуальных игорных заведений, где вам предложат электронную рулетку, покер и все те же игровые автоматы, барабаны которых будут вертеться уже на экране вашего компьютера. Открыв свой счет в Интернет-казино, вы сможете пополнять его с помощью кредитных карт, а также различных сетевых сервисов типа Яндекс Деньги или Money Mail. Со своего счета вы делаете ставки, на него же поступает выигрыш.

На перспективный украинский рынок интернет-казино пришли, в первую очередь, российские операторы. У них было время подготовиться - с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность в РФ, кроме букмекерских контор и тотализаторов, может осуществляться только в четырех специальных зонах. Теперь соседи-операторы игорного бизнеса успешно осваивают украинское интернет-пространство.

Противникам игорного бизнеса в Украине впору задуматься - удалось ли им достигнуть поставленной цели или же вся борьба с «однорукими бандитами» свелась к закрытию залов игровых автоматов в спальных микрорайонах. Само по себе это немало, но отнюдь не означает окончательной победы, особенно с учетом тех компромиссных вариантов, которые предусмотрены в проектах законов, один из которых рано или поздно все же будет принят ВР. Так что, если игорный бизнес постепенно начинает возвращаться в Украину, то об этом нужно открыто говорить, а не замалчивать проблему и оттягивать принятие законов, регламентирующих его деятельность.

Петр Черных (УНИАН)