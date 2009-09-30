Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что выиграет президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

“Если говорить просто - я выиграю выборы, у меня нет больших сомнений в этом”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что не будет делать для себя трагедии, если этого не произойдет. “Если я этого не сделаю, поверьте, у меня никогда не будет трагедии. Но я должен до конца поступать как гражданин, который любит свое государство, и сказать: “Уважаемая общественность, у вас есть два варианта: или идти назад с другими кандидатами, или идти вперед с кандидатом ЮЩЕНКО”.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что у него никогда в парламенте не было большинства, за время его пребывания Президентом сделано многое. Прежде всего, он отметил демократические преобразования в стране, обеспечение свободы слова, уделил внимание экономическим достижениям, в том числе росту инвестиций, сказал о большом прогрессе интеграции в евроатлантические структуры.

Говоря о том, каким образом он собирается победить на выборах с таким низким рейтингом, В.ЮЩЕНКО сказал, что планирует это сделать исключительно законным и демократическим образом - объясняя свою позицию и в дальнейшем отстаивая национальные интересы.

“Это не мой вопрос, я сплю спокойно”, - сказал он о своем рейтинге. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в своей должности воплощает в жизнь то, с чем пришел в политику. “Виктор ЮЩЕНКО, который сидит перед вами, – это Виктор ЮЩЕНКО 2004 года, который шел на выборы. Я из своего пакета (предвыборного – УНИАН) ни одного тезиса не выбросил, и сегодня я в сто раз больше убежден, что именно таким путем нужно идти Украине”, - сказал он.

“У нации должен быть шанс – если я и являюсь частью этого шанса, моя семья ЮЩЕНКО – деды, прадеды - будет гордиться, что моя семья столько сделала для украинской политики”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я не буду беспокоиться о том, как этот рейтинг поднимать – это вы заботьтесь, это не моя тема, я могу лишь ваши интересы представить и защитить, или вы их можете погубить с другими кандидатами... думайте сами, решайте сами”, - сказал В.ЮЩЕНКО.