Грузия виновна в югоосетинском конфликте

Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года признала Грузию ответственной за развязывание пятидневного конфликта. Перед публикацией отчета был усилен контроль за границей с Южной Осетией, сообщает Дело.

Комиссия пришла к выводу, что первоначальный военный ответ России на нападение Грузии на Южную Осетию был оправдан с точки зрения защиты, однако последующие действия российских войск были чрезмерными.

Нападение грузинских войск последовало за многомесячными провокациями с российской стороны, отмечается в подготовленном по итогам 10-месячного расследования докладе.

Гуманитарное право нарушили все

В документе говорится: как грузинские, так и российские и южноосетинские войска в ходе конфликта нарушили международное гуманитарное право.

По данным комиссии, риск новой конфронтации "остается существенным".

В среду в Брюсселе глава комиссии Хайди Тальявини передала доклад с выводами представителям России, Грузии, Евросоюза, ОБСЕ и ООН.

В августе 2008-го в результате пяти дней активных боевых действий российские войска полностью вытеснили грузинскую армию с территории отколовшихся от Грузии Южной Осетии и Абхазии, а затем Москва признала независимость этих двух образований.

Сейчас в самопровозглашенных республиках размещены тысячи российских военнослужащих, созданы мощные военные группировки. На территорию обеих республик не допускаются международные наблюдатели.

Доклад, подготовленный швейцарским дипломатом Хайди Тальявини, основан на расследовании событий, который провели 30 военных экспертов, историков и правоведов, сказал Уве Шрамм, посол Германии в Грузии в 2001-2006 годах и второй человек в команде Тальявини.

На прошлой неделе было объявлено, что наблюдатели ЕС усилили патрулирование вдоль линии разделения в районе Южной Осетии с тем, чтобы не допустить эскалации во время публикации документа.

Решение о международном расследовании причин конфликта было принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Авиньоне в сентябре 2008 года.

Грузия сомневается в объективности отчета

Послы России, Грузии и 27 государств-членов ЕС были ознакомлены с докладом на несколько часов раньше его публикации в интернете.

Представители Грузии еще ранее высказали сомнения в объективности составителей документа.

Вице-спикер парламента Грузии Леван Вепхвадзе в среду заявил журналистам, что в Тбилиси не сомневаются в непредвзятости автора доклада Хайди Тальявини, "однако в миссии был немецкий эксперт, который еще до начала расследования публично высказал свою оценку в отношении того, что конфликт был начат грузинской стороной".

По мнению Вепхвадзе, после выхода в свет доклада "надо ждать новой волны информационной войны между Грузией и Россией".

Лидер оппозиционного национально-христианского движения Грузии Георгий Андриадзе высказал мнение, что "объектом критики миссии Тальявини вместе с президентом Саакашвили будет и народ Грузии", и "поэтому народ Грузии должен отмежеваться от Саакашвили".

Министр иностранных дел самопровозглашенной Южной Осетии Мурат Джиоев выразил надежду, что "выводы комиссии будут объективным", обвинил Грузию в "нагнетании обстановки в мировом масштабе", и потребовал введения против нее международных санкций.

Заместитель директора московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина говорит, что доверяет европейским экспертам.

"У нас нет оснований не верить международной комиссии. Они провели очень серьезную многомесячную работу, собирая информацию и анализируя ситуацию, - заявила Локшина. - Что касается оценок того, кто первый начал, и что за этим последовало, то это задача не правозащитников, а дипломатов и исследователей. И мы рады, что такой анализ сейчас проведен".

ПАСЕ критикует Россию

Между тем Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник резолюцию, в которой высказывается серьезная озабоченность "сохраняющимся напряжением и провокациями вдоль административных границ Южной Осетии и Абхазии, которые могут лишь дестабилизировать регион в целом".

В документе содержится резкая критика России и фактических властей Южной Осетии и Абхазии, которые "по-прежнему отказываются разрешить наблюдателям Евросоюза доступ в эти регионы".

ПАСЕ также осуждает Москву и Цхинвали за то, что "они не смогли решительно пресечь и серьезно расследовать этнические чистки этнических грузин, которые имели место в Южной Осетии как во время, так и после войны".

Резолюция ПАСЕ стала своего рода прелюдией к докладу о причинах августовской войны 2008 года.