ГЛАВНОЕ на 30 сентября (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Ющенко: в 2010 г. на обслуживание долгов понадобится 22 млрд. грн.

В следующем году расходы бюджета на обслуживание долгов и процентов по ним будут больше, чем расходы на оборону, образование, медицину, вместе взятые.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«В бюджете никогда не было 22 млрд. грн. только на обслуживание государственного долга, образовавшегося в 2009 году», – сказал Президент.

По его словам, некомпетентно составленный бюджет на 2009 год, в котором 50% расходов не обеспечены источниками поступлений, привел к тому, что правительство за семь месяцев текущего года увеличило долги бюджета в 2,6 раза – с 85 млрд. грн. на начало года до 187 млрд. грн. за январь-июль т.г. При этом в следующем году планируется увеличение госдолга до 380 млрд. грн.

По оценке В.ЮЩЕНКО, дефицит государственных финансов Украины составляет 104-105 млрд. грн., в том числе он назвал 31 млрд. грн. – дефицит государственного бюджета, 43 млрд. грн. – рекапитализация банковской системы для экономических программ, 40 млрд. грн. – завышенные поступления, 13 млрд. грн. – дефицит Пенсионного фонда, который покрыт дефицитом бюджета страны, а также 33 млрд. грн. – дефицит НАК «Нафтогаз Украины».

«Сложите эти цифры, и выходит, что приблизительно 104 млрд. грн. мы имеем дефицита государственных финансов. Это приблизительно 10% ВВП», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Финансы

Госфинмониторинг: ВР надо принято законы о борьбе с отмыванием средств

Государственный комитет финансового мониторинга Украины обратился к Верховной Раде с просьбой принять пакет законопроектов в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

В Комитете заметили, что необходимость рассмотрения трех законопроектов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма связана с последними решениями Группы по разработке финансовых мероприятий по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (FATF), принятыми на Пленарном заседании этой организации в июне 2009 года в г. Леон (Франция).

В первую очередь, это касается повышения требований к странам в части выполнения международных стандартов в этой сфере и особенно относительно имплементации в национальное законодательство новых положений 40+9 рекомендаций FATF. Настойчивость FATF в этом вопросе является следствием поиска путей преодоления глобального финансового кризиса за счет ужесточения методов влияния.

В Госфинмониторинге отмечают, что, невзирая на то, что в Украине есть эффективная и действенная национальная система борьбы с отмыванием «грязных» средств, и высокую оценку европейских и международных организаций, главной проблемой для нашего государства является формальное невыполнение взятых на себя обязательств в части принятия изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. В частности, с 2003 года в Верховную Раду Украины было внесено 13 законопроектов относительно имплементации новой редакции 40+9 рекомендаций FATF, однако ни один из них так и не был принят. Поэтому в парламент снова внесен ряд законопроектов, которые нуждаются в безотлагательном рассмотрении и принятии в сессионном зале.

В первую очередь, это касается законопроекта № 3062, который разработан и внесен правительством Украины, и законопроектов № 4309 и 4819.

В Госфинмониторинге заметили, что на середину октября запланировано очередное Пленарное заседание FATF, на котором все государства, в том числе и Украина, будут отчитываться о внедрении в национальное законодательство новых международных стандартов.

“Государственный комитет финансового мониторинга Украины обращается к Верховной Раде Украины с просьбой рассмотреть и принять пакет законопроектов в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, поскольку неприятие этих изменений может привести к утрате нашим государством репутации страны, которая внедряет международные стандарты в национальное законодательство”, - подчеркивается в сообщении.

Строительство

Кабмин увеличил уставный фонд ГИУ до 1,2 млрд. грн.

Кабинет министров Украины увеличил уставный фонд Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн.

О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что увеличение фонда было проведено для обеспечения жильем льготных категорий граждан, стоящих в очереди на его получение.

На 17 июля 2009 г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.

Фондовый рынок

Евробонды "Нафтогаза" сняты с торгов

Люксембургская фондовая биржа исключила из котировочного списка еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл., срок погашения которых истекает 30 сентября 2009 года.

Об этом сообщается на сайте биржи.

Как сообщал УНИАН, утром 24 сентября т.г. Люксембургская биржа известила о приостановке торгов евробондами НАК, но в тот же день отменила приостановку торгов еврооблигациями «Нафтогаза».

29 сентября т.г. «Нафтогаз Украины» провел переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций на 500 млн. долл., срок погашения которых наступает 30 сентября этого года.

Промышленность

Kulczyk Holdings сможет принять участие в приватизации ОПЗ

Польская компания Kulczyk Holding S.A. вместе с партнерами из Норвегии и Ливии сможет принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) только после урегулирования споров по этому вопросу.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании Марта ВЫСОЦКАЯ.

Она отметила, что консорциум, в который, кроме Kulczyk Holding, входят ливийская государственная компания Libyan Investment Authority (LIA) и норвежская Yara International ASA, заинтересован в покупке ОПЗ, но только на «конкурентных и прозрачных условиях».

Пресс-секретарь подчеркнула, что в консорциум входят публичные компании, для которых очень важна юридическая чистота возможной сделки.

«Участие (консорциума – УНИАН) будет возможным после выяснения всех юридических аспектов, касающихся как процесса приватизации ОПЗ, так и участия в ней отдельных предприятий», – отметила М.ВЫСОЦКАЯ.

Рынки

ЖКХ задолжали за газ 4 млрд. грн.

Задолженность за газ предприятий ЖКХ по Украине с начала года увеличилась на 2,5 млрд. грн. и на сегодняшний день превысила 4 млрд. грн.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК на пресс-конференции в Севастополе.

По информации замминистра, крупнейшие должники по газу — это города Киев, Харьков, Кривой Рог и другие.

А.МАЗУРЧАК также отметил, что при этом Севастополь является незначительным должником — его долг составляет всего 9 млн. грн.

«Плюс к этому есть 2,5 млн. грн. задолженности по пеням и штрафам, которые тянутся с предыдущих лет, и это вопрос очень проблемный, Кабинет Министров Украины сегодня его решает. Поскольку предприятия не могли переложить эти пеню и штрафы на население — в связи с действующим мораторием — они должны быть списаны с предприятий, потому что не по их вине они были созданы. Поэтому, я думаю, что правительство сделает все, чтобы списать эти пени и штрафы», - добавил он.

Валютный рынок

НБУ сегодня на спецаукционе продал 37,97 млн. долл.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физлиц и физлиц-предпринимателей продал 37,973 млн. долл. по курсу 8,02 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 77 банков.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн./долл., продают – по 8,315 грн./долл., хотя еще вчера курс покупки-продажи был на уровне 8,43/8,5 грн./долл.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,3 грн./долл., по продаже – в пределах 8,27-8,4 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках также снизился – 12,0124/12,2967 грн./евро по сравнению с вчерашним курсом 12,31/12,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,8-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,7 грн./евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 сентября снизился на 1,4% и составил 0,2668 грн./рубль, продажи – на 0,5%, до 0,2803 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,260-0,2745 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,290 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,2210 грн./долл., продажи – 8,3618 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,1-8,3 грн./долл., по продаже – в пределах 8,35-8,42 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева снизился и составляет сегодня

12,064/12,2968 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,8-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,7 грн./евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 сентября повысился на 1,25% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – понизился на 0,5%, до 0,2805 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2075-0,2735 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,276-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,6537, к российскому рублю – 0,26618.

Курсы валют НБУ на 1 октября

100 USD США – 800.4000 (на 30 сентября – 801.0000)

100 EUR – 1172.0257 (на 30 сентября – 1165.3749)

10 RUR – 2.6672 (на 30 сентября – 2.6618)

Курсы банковских металлов НБУ на 1 октября

за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 80140.05 (на 30 сентября – 79439.18)

961 XAG 10 Серебро – 1316.66 (на 30 сентября – 1287.21)

962 XPT 10 Платина –102691.32 (на 30 сентября – 102367.80)

964 XPD 10 Палладий-23291.64 (на 30 сентября-23229.00)