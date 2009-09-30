АНОНС на 1 октября 2009 года

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в IX Львовском международном экономическом форуме «Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционный климат и перспективы привлечения инвестиций в региональные экономики Украины» в г.Трускавец.

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В.Литвин посетит Одесскую область, где проведет встречи с жителями городов Болград, Измаил и Килия.

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Конституционный Суд обнародует принятое 29 сентября решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Кабинета Министров Украины „О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности“ (дело об отчуждении имущества государственных угледобывающих предприятий)

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В рамках Международного форума “Инновации и технологии высшего качества” состоится конференция “Конкурентоспособность территорий Украины: инновации, инвестиции, кластерный подход” с участием зам.министра регионального развития и строительства Украины А.Ткачука.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Увеличение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь должно привести к аналогичному решению в отношении вина». Представители производителей алкоголя выступят с консолидированной позицией по введению минимальных цен на водку и коньяк. Отдельно будет рассмотрен вопрос введения минимальных розничных цен на вино тихое и вино игристое. Участники: Роберт Гулиев, почетный президент Одесского Коньячного Завода; Александр Сидоренко, почетный президент АПФ «Таврия»; Владимир Масленков, директор по маркетингу и продажам ЗАО «Одессавинпром»; Анатолий Коган, директор по маркетингу ЗАО «Алеф-Виналь»; Владимир Кучеренко, первый зам.гендиректора Ассоциации «Укрвинпром»; Владимир Остапюк, председатель наблюдательного совета ОКЗ (ТМ « Шустов»); Евгений Черняк, председатель совета директоров ЛВЗ «Хортица», президент Украинской Торгово-промышленной конфедерации Владимир Демчак (ул.Крещатик, 4 , конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38067-333-20-44, e-mail: Kobozeva.A@khortitsa.com.

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Пресс-конференция топ-менеджмента Бизнес Стандарт Банка на тему: "Модель дальнейшего развития украинского банковского сектора в условиях экономического кризиса - проблемы и решения".

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Состоится встреча Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с представителями Совета Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий.

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Пресс-конференция на тему: “Существует ли сегодня контрабанда сигарет в Украину?”.

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На территории Выставочного комплекса «Чубинское» министр аграрной политики Украины Юрий Мельник, его заместители, чрезвычайный и полномочный Посол Франции в Украине Жак Фор примут участие в церемонии официального открытия 10-й Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Киевская осень 2009».

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Пресс-конференция на тему: «Итоги биржевой торговли в I-III кв. в 2009 года».

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Пресс-конференция на тему: «Инвестиции в Украину: потерянные возможности или нереальные перспективы?». Приглашены: Роман Жуковский, руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ и др..

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Белая книга украинского кризиса: поствыборные реалии». Ведущие эксперты, аналитики и специалисты о достижениях и потерях украинского кризиса и поствыборных реалиях: социально-экономические и политические аспекты. Организатор - БФ «Співдружність». Участники: Сергей Телешун, председатель наблюдательного совета БФ «Співдружність», зав.кафедры политической аналитики и прогнозирования Национальной академии госуправления при Президенте Украины; Евгений Марьин, президент БФ «Співдружність»; Юрий Маланюк, вице-президент БФ «Співдружність»; Игорь Рейтерович, ведущий аналитик БФ «Співдружність», Андрей Журавлев, эксперт общественной правозащитной организации «Общественная амнистия»; Екатерина Кандагура, ведущий эксперт по вопросам публичных коммуникаций БФ «Співдружність» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (097) 732 58 39. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится бизнес-форум «Акулы маркетинга 4: прогнозы и решения в условиях изменившегося рынка».

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