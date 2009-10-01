ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Ющенко предложил продать ОПЗ после выборов», в котором пишет - по мнению Президента, лучше повременить с продажей Одесского припортового завода и продать его уже после президентских выборов. До этого времени нужно улучшить состояние завода и продать в два раза дороже…

http://delo.ua/vlast/politika/jucshenko-predlozhil-prodat-opz-posle-vyborov-131354/

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Также «Дело» в материале «Владельцы украинских банков отказываются от государственной помощи» пишет – собственники украинских банков "Правэкс", Укрсоцбанк, UniCredit Bank и УкрСиббанк приняли решение отказаться от государственной финансовой помощи и увеличить капитал финучреждений за счет продажи акций…

http://delo.ua/dengi/banki/vladelcy-ukrainskih-bankov-otkazyvajutsja-ot-gosudarstvennoj-131345/

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«Дело» в публикации «Самые дорогие дома в мире» пишет - за год кризиса недвижимость во всем мире потеряла от 12 до 56% своей стоимости. Более всего жилье подешевело в Латвии, Эмиратах, Испании, Болгарии и России. Менее всего – во Франции и на итальянском побережье Тосканы. Именно в этих местах, а также в США находятся самые дорогие дома…

http://delo.ua/biznes/rynki/samye-dorogie-doma-v-mire-131357/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Расчет не окончен» пишет – вчера де-факто наступил дефолт НАК "Нафтогаз Украины" по облигациям на сумму 500 млн. долл. Однако официально о дефолте как о свершившемся факте можно будет говорить лишь через пять дней – это время отводится на формальное решение проблем с держателями. Сам факт срыва оплаты отразится на удорожании последующих заимствований не только для "Нафтогаза", но и для Украины в целом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1247146

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Россия перекрывает трубы» пишет – вчера правительство России объявило о введении пошлины в размере 28,1% на импорт нержавеющих труб. Украинские производители этой продукции надеются, что многолетние долгосрочные партнерские отношения с клиентами позволят им сохранить поставки. Но эксперты уверены, что введение пошлины приведет к росту цен на украинские трубы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1247153

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Виноделы отдохнут в Крыму» пишет - крымские компании, производящие ликеро-водочную и винную продукцию, получили преимущество перед конкурентами из других регионов. Им выплатят компенсацию в размере 20-40% суммы уплаченного ими акцизного сбора, говорится в постановлении, принятом депутатами Верховного совета Крыма. Снижение налогов даст компаниям возможность усилить рыночные позиции и обострит конкуренцию в нижнем ценовом сегменте, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1247162

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ячмень поможет Украине» пишет – в сезоне 2009-2010 гг. Украина станет крупнейшим поставщиком ячменя в мире. Основные конкуренты Украины на мировом рынке в текущем году значительно снизили урожай ячменя — сбор культуры в странах ЕС, Канаде и России по сравнению с прошлым сезоном сократился на 10-25%…

http://eizvestia.com/markets/full/4182653

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"Экономические известия" в публикации «Иностранцы придут в январе» пишут - фондовики ожидают денег нерезидентов не раньше начала года. С началом октября деньги из Штатов начинали расходиться по всему миру. Теоретически, если история повторится, в 2010 финансовом году их часть может попасть в Украину. Тем не менее опрос экспертов, проведенный изданием, показал, что вряд ли именно на октябрь придется всплеск спроса на украинские ценные бумаги со стороны нерезидентов…

http://eizvestia.com/fin/full/4182633

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«Газета по-киевски» в материале «А ниже 8 грн доллар упадет?» пишет – доллар дешевеет, потому что банки резко стали от него избавляться. К чему бы это?..

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/09/30/090953.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Щипачи идут! В Киеве — вал карманных краж» пишет – в Киеве почти в пять раз увеличилось количество зарегистрированных карманных краж. Если в 2008 году за этот же период их было 360, то уже с начала 2009 года в милиции зафиксировали 1700 случаев работы карманных воров. Они крадут в часы пик и предпочитают наземный транспорт…

http://www.segodnya.ua/news/14082372.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пенсионная карусель «упрощенцев» - держись кто может?» пишет - суд отменил постановление, навешивавшее на "единоналожников" дополнительные выплаты в ПФ. Эксперты говорят, что судебные разборки продолжатся, а переплаченные средства возвращать не будут...

http://economics.unian.net/rus/detail/22139

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина теряет ... САХАР ...» пишет - какова цена сахара для покупателей и производителей? Что ожидает сахарную отрасль? Мнение экспертов на примере Винницкой области - "сахарного Донбасса страны"…

http://economics.unian.net/rus/detail/22156

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Игорный бизнес останется вне закона до нового Президента?» пишет - противникам игорного бизнеса пора задуматься - удалось ли им достигнуть поставленной цели. И если нет, то об этом нужно открыто говорить и не оттягивать принятие соответствующих законов…

http://economics.unian.net/rus/detail/22133

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Полтриллиона от «Газпрома» пишет – из-за падения собственных продаж «Газпром» почти вдвое сократит закупки чужого топлива — до 44 млрд куб. м. Это план из нового бюджета монополии на 2009 г., принятого вчера советом директоров «Газпрома». Общие расходы «Газпрома» на покупной газ составят в этом году рекордные 501 млрд руб. С прошлогодними их не сравнить: в отчетах по МСФО концерн указывает затраты на покупные газ, нефть и нефтепродукты. Если брать сопоставимые издержки из бюджета-2008, выходит почти двукратный рост…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/01/215184

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Издание «Известия» в публикации «Как поживают казнотраты» пишет - капризы российских чиновников в сфере госзакупок вновь оказались неистощимы…

http://www.izvestia.ru/russia/article3133628/

(УНИАН)