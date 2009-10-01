ВВП США за 2 квартал снизился всего на 0,7%
11:00, 01 октября 2009Разное
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Министерство торговли США сообщило о том, что, по окончательным данным, ВВП США за второй квартал 2009 года снизился на 0,7%. В первом квартале этого года падение ВВП США достигло 6,4%.
Данную новость можно считать положительной, т.к. снижение темпов падения ВВП уже само по себе обнадеживающий факт для экономики США. Аналитики прогнозировали снижение на уровне более 1%. Является сигналом - рецессия в США отступает.
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