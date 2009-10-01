ГЛАВНОЕ на 1 октября (день)

Хроника дня

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Общество

Минимальная зарплата повышена на 20 гривен

В Украине с 1 октября минимальная заработная плата увеличивается на 20 гривен - с 630 до 650 грн.

Это предусмотрено статьей 55 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год".

В частности, Кабинет министров установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 года в размере 605 грн., с 1 апреля - 625 грн., 1 июля - 630 грн., 1 октября - 650 грн., 1 декабря 2009 года - 669 грн.

Как сообщалось, правительство планирует на протяжении 2010 года увеличить минимальную зарплату до 778 грн. против 669 грн. в 2009 году. Это предусмотрено проектом Госбюджета на 2010 год.

В частности, в 2010 году минимальная зарплата в месячном исчислении будет установлена, исходя из размера минимальной зарплаты в декабре 2009 года и прогнозного индекса потребительских цен 2010 года, на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно с 1 января 2010 года - 681 грн., 1 апреля - 686 грн., 1 июля - 700 грн., 1 октября - 719 грн. и с 1 декабря - 778 грн.

Стажировка аспирантов за рубежом будет вестись за средства вузов

Кабинет министров Украины постановлением № 1015 от 23 сентября урегулировал вопрос стажировки аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях в Украине и за рубежом.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство установило, что в 2010-2011 годах стажировки аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях в Украине и за рубежом осуществляются за счет средств высших учебных заведений и научных учреждений, которые направляют на стажировку, а также грантов и других источников.

Кроме того, правительство утвердило положение о стажировке аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях в Украине и за рубежом.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

ТЭК

«Нафтогаз» выплатил держателям еврооблигаций купонный доход

НАК «Нафтогаз Украины» выплатила купонный доход по еврооблигациям, выпущенным на сумму 500 млн. долл., из расчета 8,125% годовых и полугодового купонного периода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что основной капитал остается предметом согласования обмена 100% бонда на новые ценные бумаги, также в долларах, с купоном 9,5%, сроком выплаты в сентябре 2014 года и с преимуществом абсолютной и безоговорочной суверенной гарантии правительства Украины.

«НАК «Нафтогаз Украины» остается на позиции, что наилучший путь для держателей евробондов - это тщательным образом рассмотреть условия предложения компании», - отмечается в сообщении пресс-центра.

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.

Fitch понизил рейтинг «Нафтогаза Украины»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «С» до «RD».

Об этом сказано в сообщении Fitch, обнародованном на сайте агентства.

В сообщении отмечается, что оба рейтинга помещены в список Rating Watch.

Fitch также подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл. на уровне «C».

Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям компании находится на уровне «RR4».

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. Fitch понизил рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» с «СС» до «С».

Постановление Кабмина о продаже шахт на аукционах неконституционно

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение постановления Кабинета министров от 2 апреля 2009 года «О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности», которым предусматривалась продажа 99 государственных шахт на аукционах.

Соответствующее решение суд принял на своем заседании в четверг, 1 октября.

Согласно сегодняшнему решению Конституционного Суда, в частности, не отвечающими положениям Конституции определены пункты 1-4 постановления.

Напомним, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС с представлением относительно конституционности постановления Кабинета министров „О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности“ (дело об отчуждении имущества государственных угледобывающих предприятий).

Постановлением правительство утвердило перечень угледобывающих предприятий, имущество которых подлежит продаже в 2009 году на открытом аукционе, и решило ряд вопросов, связанных с обеспечением продажи такого имущества.

По мнению главы государства, издав это постановление, Кабмин перебрал на себя полномочия Верховной Рады Украины, поскольку утверждение перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, отнесено к полномочиям парламента.

Как пояснил сегодня на пресс-конференции после заседания КС судья-докладчик по делу Павел ТКАЧУК, в ходе исследования материалов дела суд пришел к выводу, что Кабинет министров превысил свои полномочия по управлению объектами госсобственности. В частности, постановление КМУ, отметил судья, подразумевает отчуждение структурных подразделений угледобывающих предприятий как целостных имущественных комплексов. При этом закрепленная постановлением форма отчуждения не является приватизацией в понимании Закона Украины «О приватизации государственного имущества».

«В постановлении, по сути, закреплено обычное отчуждение имущества, которое исключает возможность получения работниками шахт гарантированных законодательством льгот относительно первоочередного приобретения акций, социальной защиты при увольнении и др.», - отметил судья.

Кроме того, по словам П.ТКАЧУКА, постановление также предусматривало перечисление средств от реализации имущественных комплексов не в Государственный бюджет Украины, а в специальный фонд Минуглепрома, что также противоречит действующему законодательству.

Таким образом, отметил П.ТКАЧУК, издав указанное постановление, правительство нарушило пункт 5 ст. 116 и ч. 2 ст. 19 Конституции Украины в части полномочий Кабмина по управлению объектами госсобственности.

П.ТКАЧУК также сообщил, что суд не располагает никакой информацией относительно того, успело ли правительство реализовать какие-либо положения отмененного КС постановления.

«Такой информации нет, что какие-то положения постановления были реализованы», - подытожил П.ТКАЧУК.

Программа Vanco по Прикерченскому участку оценивается в 57 млн. долл.

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) официально предоставила на рассмотрение Кабинета министров Украины рабочую программу и бюджет в размере 57 млн. долл. для реализации первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что компания также подтверждает свои обязательства выделить в следующем году 300 тыс. долл. для реализации ряда социальных и обучающих программ, как это и предусмотрено Соглашением о разделе продукции (СРП).

Рабочая программа будет включать в себя детальный план первого этапа разработки Прикерченского участка в соответствии с требованиями СРП. В частности, в 2010 году компания Vanco Prуckerchenska планирует провести масштабное трехмерное (3D) сейсмическое исследование морского дна Прикерченского участка на общей площади 4,2 тыс. кв. км. Запланированная площадь для исследований значительно превышает требования СРП, которое на первом этапе разработки предусматривает проведение исследования на территории 3 тыс. кв. км.

Компания напоминает, что в 2008 году Vanco Prуckerchenska представила аналогичную программу на 2009 год, но правительство Украины проигнорировало данное предложение. По этой причине компания не смогла приступить к реализации проекта по разработке Прикерченского участка.

«Несмотря на предстоящую президентскую кампанию, а также позицию правительства Украины в отношении нашего проекта, мы выполняем свои обязательства в рамках СРП, предоставив рабочую программу и бюджет проекта на 2010 год. Нам хорошо понятна логика нынешних политических процессов в Украине. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что окончательное решение по вопросу действия СРП уполномочен вынести только Стокгольмский арбитражный трибунал. До официального решения трибунала Соглашение о разделе продукции остается в силе», - отметил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Также компания отмечает, что согласно условиям СРП, у украинского правительства будет 30 календарных дней для рассмотрения и внесения замечаний в план работ и бюджет на 2010 год со дня их предоставления компанией.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2580/8,2945 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,3050/8,3230 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2744/0,2762 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2758/0,2771 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 30,0475 рублей за доллар (+0,0381).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4593/1,4595 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0560/12,1035 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1085/12,1305 грн./евро.