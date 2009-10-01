Популизм политиков мешает стабилизации экономики Украины

Руководитель Немецкой группы советников при правительстве Украины Рикардо ДЖУЧЧИ предостерегает, что стабилизация экономики страны под угрозой из-за популизма политиков.

Об этом Р.ДЖУЧЧИ сказал в интервью “Немецкой волне”.

По его словам, экономика Украины демонстрирует первые признаки стабилизации. Как отмечает Р.ДЖУЧЧИ, впервые за последний год ряд макроэкономических показателей демонстрирует положительную динамику.

Однако, по его мнению, нынешняя шаткая стабилизация уже оказалась под угрозой. На смену внешним рискам, таким, как дефицит торгового баланса или нехватка внешних кредитных ресурсов, пришли внутренние.

«Это в первую очередь риски, связанные с выборами. Существует угроза завышенных бюджетных расходов, которые нечем покрывать. Если их будет финансировать Нацбанк, это приведет к высокой инфляции. В противном случае будет расти дефицит бюджета, что также рискованно. Может быть сорвана программа сотрудничества с МВФ», - предостерег Р.ДЖУЧЧИ.

Также он отметил, что правительство накануне выборов не хочет идти на непопулярные шаги, в частности, повышать цены на коммунальные услуги и газ для населения.

“С МВФ была договоренность, что цены поднимут до сентября. Этого не произошло. Следовательно, «Нафтогаз» нужно и в дальнейшем дотировать сверхвысокими суммами. Это большая проблема», - отметил Р.ДЖУЧЧИ.

Немецкий специалист называет также опасными требования Партии регионов относительно повышения зарплат, пенсий и других социальных расходов. «Финансирование такого рода расходов выглядит сомнительно. Способы, которыми это можно было бы сделать, не способствовали бы стабилизации”, - сказал советник правительства. По его мнению, требования Партии регионов, под предлогом которых ее депутаты месяцами блокируют работу Верховной Рады, являются популистскими и несерьезными.

Таким образом, считает Р.ДЖУЧЧИ, каждый из перечисленных рисков может существенно осложнить экономическую ситуацию. А если на фоне такого развития событий еще и прекратит сотрудничество с Украиной Международный валютный фонд, то ситуация может стать критической, предостерегает эксперт.

Главную причину падения курса гривни Р.ДЖУЧЧИ также видит в политиках: «Нужно успокоить людей, которые скупают валюту, учитывая неуверенность в завтрашнем дне. Для этого правительство должно перестать открыто воевать с Национальным банком. Это только ослабляет гривню и осложняет стабилизацию страны».