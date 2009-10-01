Курс НБУ на 02.10.09

Официальный курс НБУ на 02.10.09100 USD США – 800.9000 (1 октября – 800.4000) 100 EUR – 1164.4285 (1 октября – 1172.0257) 10 RUR – 2.6642 (1 октября – 2.6672) Учетные курсы банковских металлов на 02.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-80550.52 (1 октября-80140.05) 961 XAG 10 Серебро-1325.49 (1 октября-1316.66) 962XPT10Платина-103636.46(1 октября-102691.32) 964XPD10 Палладий-23626.55(1 октября-23291.64)

Официальный курс НБУ на 02.10.09 100 USD США – 800.9000 (1 октября – 800.4000) 100 EUR – 1164.4285 (1 октября – 1172.0257) 10 RUR – 2.6642 (1 октября – 2.6672) Учетные курсы банковских металлов на 02.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-80550.52 (1 октября-80140.05) 961 XAG 10 Серебро-1325.49 (1 октября-1316.66) 962XPT10Платина-103636.46(1 октября-102691.32) 964XPD10 Палладий-23626.55(1 октября-23291.64)

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