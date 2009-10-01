Главное на 1 октября (вечер)

Новости ТЭК

Группа держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» после переговоров в Лондоне во вторник с представителями компании о реструктуризации займа на 500 млн. долл. США со сроком погашения 30 сентября 2009 года согласилась на условия обмена еврооблигаций.

Об этом сказано в заявлении компании Corlblow, представляющей группу кредиторов «Нафтогаза», подготовленном для прессы по итогам переговоров, которым располагает УНИАН.

Отмечается, что инициативная группа считает, что предлагаемые «Нафтогазом» условия реструктуризации пока не являются оптимальными для держателей, однако реально отражают текущую финансовую ситуацию в компании.

При этом акцентируется, что осуществленная 30 сентября выплата «Нафтогазом» в полном объеме полугодового купона по евробондам свидетельствует о желании компании выполнить обязательства перед кредиторами, несмотря на сложные экономические условия.

В ходе открытой дискуссии в Лондоне представители «Нафтогаза» сумели убедить группу кредиторов, что позиция компании отображает экономические реалии. «И хотя группа недовольна просрочкой платежа, она осознает желание «Нафтогаза» разрешить неприятную ситуацию с держателями облигаций путем предоставления суверенных гарантий», - отмечено в сообщении.

Также в заявлении сказано, что Corlblow как представитель группы кредиторов решила более не возражать против реструктуризации задолженности «Нафтогаза» и объявила о намерении на собрании 19 октября проголосовать за это предложение.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обжалует определение Окружного административного суда Киева от 25 сентября т.г. о запрете публикации и ввода в действие постановления регулятора о повышении на 20% предельной цены на газ для теплокоммунэнерго (ТКЭ) с 1 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Думаю, завтра или в крайнем случае в понедельник мы подадим жалобу на это определение суда», – сказал он.

При этом В.КАЛЬЧЕНКО уточнил, что решение админсуда было вынесено по иску одной из профсоюзных организаций. При этом исполнительная служба 30 сентября т.г. уведомила регулятора о необходимости отозвать публикацию документа.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что постановление комиссии о повышении цен на газ для теплоснабжающих предприятий не требует регистрации в Министерстве юстиции, в отличие от решения о повышении цен на газ для населения.

Польская компания Zomar договорилась о покупке в октябре 68 тыс. МВт украинской электроэнергии, что почти на 10% больше закупок в прошлом месяце, когда вновь были возобновлены поставки.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Польше глава правления компании Станислав АДАМЯК, фирма решила продлить поставки, поскольку в сентябре ей удалось выйти «на плюс» при ее перепродаже.

«Пока идет хорошо»,- сказал он, подчеркнув в тоже время, что компания получила минимальную прибыль.

С.АДАМЯК отметил своевременное обеспечение графика поставок со стороны Добротвирской ТЭС, откуда электроэнергия поставляется в Польшу. Однако добавил, что проблемой для компании остается то, что фирма узнает цену поставляемой электроэнергии в конце, а не в начале месяца. Так, стоимость электроэнергии за прошлый месяц компания узнала только 20 сентября.

«С нами хотят подписать контракт (польские потребители – УНИАН) до конца года, но мы не знаем, какая будет цена (украинской электроэнергии – УНИАН)», - сказал он.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) постановлением №573 от 29 октября 2009 года ввел временную администрацию в ОАО «Ипобанк» сроком на 1 год со 2 октября 2009 года по 1 октября 2010 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, временным администратором банка стал независимый эксперт Юрий ВЛАСЕНКО.

НБУ также ввел полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО "Ипобанк" сроком на три месяца со 2 октября 2009 года по 1 января 2010 года.

Государственная комиссия по регулированиюрынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика». Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято Комиссией на сегодняшнем заседании.

Также сообщается, что Госфинуслуг приостановила действия лицензий ОДО «Страховая компания «Региональное страховое агентство» (г. Киев), ЗАО «Страховая компания «Украинский финансовый альянс» (г. Киев) и ЗАО «Страховая компания «Славутич» (г. Запорожье).

Кроме того, Комиссия аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Альянс-страхование» (г. Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

На заседании также было принято решение о восстановлении всех страховых лицензий, выданных страховому акционерному обществу «Остра» (г. Одесса).

Компании, подконтрольные учредителю банка «Дельта» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

По его информации, по итогам допэмиссии акций страховой компании структура ее акционеров выглядит следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. О.СПИЛКЕ принадлежит 0,27% акций НАСК «Оранта».

На пресс-конференции Н.ЛАГУН сообщил о намерении увеличить долю в НАСК «Оранта» до контрольного пакета. «Мы проводим консолидацию пакета до контрольного, и, думаю, в ближайшее время процесс консолидации завершится», – сказал он.

При этом Н.ЛАГУН не уточнил названия подконтрольных ему компаний, которые напрямую будут владеть акциями НАСК «Оранта», попросив подождать до 30 октября, когда состоится собрание акционеров НАСК «Оранта», на котором планируется утвердить результаты подписки на акции допэмиссии.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2580/8,2945 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 8,3050/8,3230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,3570/8,3880 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2744/0,2762 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2758/0,2771 грн./рубль. К закрытию цены установились на значениях 0,2772/0,2785 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,0875 рубля за доллар (+0,0781).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4593/1,4595 долл./евро, а к 15:15 снизился – 1,4540/1,4542 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0560/12,1035 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1085/12,1305 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,1525/12,2005 грн./евро.

Социальная политика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что зарплаты в сфере образования, медицины и культуры к концу 2010 года увеличатся на 32%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с директорами школ Украины.

«Мы для себя наметили – это образование, здравоохранение и культура. И мы будем не всем сразу поднимать (зарплату), как только экономика будет становиться на ноги, а только вот по этим узким направлениям, в которых нужно довести до уровня промышленности среднюю заработную плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства напомнила, что 1 января 2010 года вводится надбавка к должностному окладу работников среднего образования, а также доплата за стаж – в системе здравоохранения. «В итоге, за год заложено повышение на уровне 32% - это пока что то, что на эту минуту мы можем сделать, а в дальнейшем мы будем это усиливать и делать так, насколько это будет возможно и насколько будет позволять экономика», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

С 1 октября 2009 г. размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров увеличивается на 14,2 грн. – до 572,4 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики Украины, переданном УНИАН.

Данное повышение пенсии предусмотрено постановлением Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №198 „Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”.

Согласно постановлению, с 1 октября размер повышения к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной соцпомощи инвалидам с детства и детям–инвалидам, лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам увеличивается в 2 раза – с 14,2 грн. до 28,4 грн.

Международные новости

В августе этого года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность возрос в еврозоне до 9,6% против 9,5% в июле 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах Европейского Союза (ЕС-27) в августе также вырос и составил 9,1% против 9% в июле-2009.

В августе самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (6,3%) и Австрии (4,7%).

Самый высокий уровень безработицы в августе наблюдался в Испании (18,9%) и Латвии (18,3%).

По данным Евростата, в целом в августе не имели работы 15,165 млн. чел. в еврозоне и 21,872 млн. – в ЕС-27.

В августе 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,6%, в ЕС-27 – 7,0%.

(УНИАН)