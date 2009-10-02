МИД Украины и России обсудят проблемы ЧФ и пограничные вопросы

И.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ во время встречи в Харькове 6-7 октября обсудят весь комплекс украинско-российских отношений, в том числе проблемы пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Господин ЛАВРОВ и господин ХАНДОГИЙ проведут двухстороннюю встречу по всему комплексу вопросов российско-украинских отношений. Ожидается, что предметом переговоров станут проблематика пребывания и функционирования ЧФ России на территории Украины, Азово-Керченское урегулирование, пограничные вопросы, реализация крупных гуманитарных проектов, актуальные международные темы, включая предстоящее проведение Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ в Кишиневе», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, главы МИД Украины и России встретятся в Харькове с руководителями приграничных областей двух стран. Во встрече также примут участие руководители пограничных, таможенных, транспортных, миграционных и других ведомств России и Украины.

А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что общение в таком формате стало важным звеном российско-украинского диалога. Предыдущая встреча министров иностранных дел с руководителями приграничных регионов состоялась в октябре 2007 года в Белгороде, добавил он.

«На предстоящей встрече в Харькове ожидается обсуждение причин, вызвавших замедление работы таких перспективных направлений как функционирование созданного в 2003 году постоянного совещания глав российских и украинских областей под названием «Содружество регионов», Совета руководителей приграничных регионов России, Украины и Беларуси», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он добавил, что одной из центральных тем станет также создание надлежащих условий для свободного передвижения граждан двух стран через границу, упрощение пограничных и таможенных формальностей.

А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что С.ЛАВРОВ встречался с В.ХАНДОГИЕМ несколько дней назад в Нью-Йорке в ходе заседания Генассамблеи ООН.