ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Госфинуслуг забрала лицензию у СК «Галактика»», в котором пишет - вчера Госфинуслуг приняла решение запретить компании «Галактика» заниматься страховой деятельностью, аннулировав все ее лицензии. Акционеры «Галактики» заявили, что намерены оспорить это решение в суде. «Мы будем подавать иск в суд, - сообщил изданию собственник и руководитель страховой компании «Галактика» Максим Удовиченко. - Потому что Госфинуслуг приняла не экономическое, а политическое решение, которое навредило и компании, и ее клиентам»…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/gosfinuslug-vzorval-galaktiku-131467/

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Также «Дело» в материале «Биржи померялись объемом» пишет – вчера две украинские биржи, претендующие на звание главной фондовой площадки в стране, обнародовали итоги работы за сентябрь. Биржа ПФТС объявила об увеличении общего объема торгов в сентябре на 84% — до 1,04 млрд. грн., а Украинская биржа (УБ) — на 47%, до 479,3 млн.

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/birzhi-pomerjalis-obemom-131466/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках (28 сентября - 2 октября)» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-28-sentjabrja-2-oktjabrja-131456/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Маршруты привели к остановке» пишет – российский ЛУКОЙЛ решил остановить принадлежащий ему Одесский нефтеперерабатывающий завод из-за изменения маршрута поставок сырья. По расчетам компании, новая схема транспортировки делает каждую тонну нефти дороже на 6 долл., а производство нефтепродуктов – нерентабельным. Эксперты отмечают, что остановка может отразиться на росте стоимости нефтепродуктов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1248521

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Украина отстает от мира» пишет – мировая экономика выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось. К таким выводам пришел МВФ, улучшив прогнозы развития мировой экономики – в текущем году рост мирового ВВП составит 1,4%, а в 2010 году – 3,1%. Впрочем, в Украине МВФ по-прежнему прогнозирует глубокий спад и восстановление экономики лишь во второй половине 2010 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1248510

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Казахи не сохранили «Оранту» пишет - после проведенной НАСК "Оранта" дополнительной эмиссии на 600 млн. грн. доля мажоритарного акционера Мухтара Аблязова сократилась до 11%. Пакет акций страховщика в размере 45% теперь принадлежит совладельцу банка "Дельта" Николаю Лагуну. Эксперты называют сделку выгодной для покупателя…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1248509

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кризис социализировал наружку» пишет – отечественный сегмент наружной рекламы в этом году по праву можно назвать социально ориентированным. Сами рекламисты вообще окрестили 2009 г. годом социальной рекламы, и не зря: категория по результатам первого полугодия выбилась в тройку лидеров по объемам размещения, а в осень уверено вошла уже на второй строчке рейтинга. Главной движущей силой социализации наружки, безусловно, является кризис, но и рынок, нужно признать, уже более ответственно подходит к вопросу проведения социальных рекламных кампаний…

http://eizvestia.com/markets/full/4182726

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"Экономические известия" в публикации «Угольную небылицу отменили» пишут - КС признал незаконным план Кабмина по приватизации 99 шахт. Впрочем, как уверяют эксперты, приватизационный план правительства носил популистский характер и никогда не был бы реализован…

http://eizvestia.com/state/full/4182756

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«Газета по-киевски» в материале «Toyota предупреждает о «ковриках смерти» пишет – Toyota собирается отозвать почти 4 млн. автомобилей, проданных в США, с целью устранения неисправностей. Беспрецедентный в истории компании случай связан с гибелью четырех человек в автомобиле Toyota, водитель которого перед инцидентом звонил в службу спасения: «Педаль газа застряла, машина мчится со скоростью 190 километров!» По мнению следствия, педаль могла быть блокирована ковриком…

http://mycityua.com/articles/world/2009/10/02/091219.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Вместо штампа на границе будет карточка» пишет – на российско-украинской границе новое правило: теперь граждане Украины могут отказаться от штампа в загранпаспорте, который ставят пограничники при пересечении границы. Вместо этого можно заполнить лишь миграционную карточку, в которой будет указана дата пересечения границы…

http://www.segodnya.ua/news/14082892.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Доллар снова будет по 8,5 грн. и это не предел?..» пишет - с приходом октября гривня снова падает. Просто теперь у банков нет необходимости продавать валюту, приближается время расчета за газ и внешнеторговый баланс остается отрицательным…

http://economics.unian.net/rus/detail/22229

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Операции с налоговыми накладными – как решит ГНАУ…» пишет - есть новые идеи, как разрешить ситуацию с НДС - введение Единого реестра налоговых накладных и наделение ГНАУ полномочиями определять целесообразность операций с их использованием...

http://economics.unian.net/rus/detail/22222

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Производители алкоголя вынуждены принять условия «игры не по правилам»...» пишет - Кабмин решил повысить минимальные розничные цены на алкоголь. Как это отразится на рынке, рассказывает глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр Петруленков…

http://economics.unian.net/rus/detail/22253

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Лимузин недорого» пишет – кризис, нанесший сокрушительный удар по авторынку, практически не затронул в России продажи подержанных автомобилей. Они сократились всего на 10% и вскоре могут восстановиться до прошлогоднего уровня…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/02/215306

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Издание «Известия» в публикации «Газпром» оштрафует Европу» пишет - в среду совет директоров Газпрома решал, что делать с европейскими недоимками за газ. Италия, Германия, Франция и другие страны потребили значительно меньше газа, чем предусматривалось контрактом. И никто из них не хочет платить неустойку. Под вопросом оказалась выручка примерно в 3 млрд долл. Однако, судя по всему, никаких скидок европейским партнерам не будет…

http://www.izvestia.ru/economic/article3133705/

(УНИАН)