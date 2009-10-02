АНОНС на 2 октября

Премьер-министр Юлия Тимошенко примет участие в ІХ Львовском международном экономическом форуме. При участии премьер-министра состоится второе заседание Клуба региональных лидеров Форума на тему «Актуальные механизмы социально-экономического развития регионов Украины в условиях кризиса». Также в заседании Клуба региональных лидеров Форума примут участие первый зам.главы Секретариата Президента Юрий Ехануров, вице-премьер-министр Иван Васюник, министр регионального развития и строительства Украины Василий Куйбида и другие.

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Пресс-конференция вице-президента группы Ферреро, посла Франческо Паоло Фульчи относительно деятельности одного из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий компании Ферреро в Украине.

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Апелляционный суд г. Киева будет рассматривать дело одного из основателей ГИСК «Элита-Центр» Игоря Циганко. По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек.

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Состоится заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Вопросы: помогает ли работать бизнесу в период кризиса действующее законодательство Украины? Как последние решения правительства влияют на предпринимательскую деятельность, состояние отдельных отраслей, каких шагов сегодня ожидает бизнес от правительства? и другие. Участники: президент УСПП Украины Анатолий Кинах; председатель Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Александр Ткаченко; председатель Совета предпринимателей при КМУ Оксана Продан и другие.

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В «Главред-медиа» состоится пресс-конференция руководителя Центра энергетических исследований Константина Бородина на тему: «Спасение НАК «Нефтегаз Украины»: начало конца украинской экономики или ее возрождение?»

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О готовности городского хозяйства к отопительному сезону 2009-2010 года. О мероприятиях по защите подростков и молодежи от алкогольной и наркотической зависимости.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Судьба пассажиров украинских авиакомпаний: мизерные шансы выживания при авиакатастрофах?”. Проходят ли тестирование и проверку в экстремальных ситуациях материалы, из которых изготовлено внутреннее оборудование пассажирских самолетов? (кресла, чехлы). Имеют ли производители оборудования авиасалонов соответствующую квалификацию? Кто должен нести ответственность за то, что пассажиры имеют небольшие шансы на выживание при авиакатастрофах? Может ли государство контролировать авиаперевозчиков, чтобы защитить право пассажиров на жизнь? В ходе обсуждения этих и других вопросов будут представлены документальные материалы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится презентация крупнейшего дистрибьюторского центра грузовой техники Scania в Украине. В рамках презентации будет проведена пресс-конференция при участии первых лиц компании Scania - Лейфа Остлинга, президента компании Scania CV AB, Озкана Барморо, генерального директора «Скания Украина» и Андрея Даллакяна, Коммерческого директора «Скания Украина».

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Под председательством президента НАНУ Бориса Патона состоится торжественное заседание по случаю 75-летия Института электросварки им..Е.Патона Национальной академии наук Украины. Во время заседания состоится награждение ученых за выдающиеся заслуги в развитии отечественной науки.

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Приватизация Одесского припортового завода как пример выполнения обещаний правительства". В работе примет участие народный депутат Украины Ксения Ляпина (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова будет находиться с рабочей поездкой в АРК. В программе: 10-00 - совещание с представителями общин АР Крым и главами районных государственных администраций, районных, сельских и поселковых советов по вопросам внедрения микропроектов в рамках гранта Правительства Германии.

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