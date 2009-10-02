Потребительские дохододы и расходы в США выросли

Министерство торговли США сообщило, что объем потребительских доходов в августе 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,2%. В тот же момент, объем потребительских расходов в августе 2009 г. повысился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Комментарий: В большей степени рост доходов и расходов во многом связан с обесцениванием доллара США. Но сама по себе тенденция роста торговли влияет положительно на бизнес в США и в тех странах, которые товары США продают.