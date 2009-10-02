Потребительские дохододы и расходы в США выросли
11:35, 02 октября 2009Разное
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Министерство торговли США сообщило, что объем потребительских доходов в августе 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,2%. В тот же момент, объем потребительских расходов в августе 2009 г. повысился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Комментарий: В большей степени рост доходов и расходов во многом связан с обесцениванием доллара США. Но сама по себе тенденция роста торговли влияет положительно на бизнес в США и в тех странах, которые товары США продают.
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