По итогам августа 2009 года уровень безработицы в Японии снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,5% (с учетом сезонных колебаний).

Комментарий: В стране массовых трудоголиков даже столь незначительное снижение уровня безработных - это уже успех. Для экономики Японии, как никакой другой страны мира, проблемы с безработными носят очень сложный этичный и моральный характер.