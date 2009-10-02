Уровень безработицы в США растет
11:40, 02 октября 2009Разное
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По итогам прошедшей недели с 19 по 26 сентября 2009 года в США количество заявлений на получение пособий по безработице выросло на 17 тыс. и в целом достигло показателя 551%. Это значит, что по итогам сентября уровень безработицы вырастет, а не уменьшится, как ожидали.
Комментарий: Эта новость фактически обрушила фондовый рынок США и другие фондовые рынки крупных стран. Продолжение роста безработицы в США многими воспринимается как продолжение рецессии, несмотря на положительные данные о ВВП, росте доходов и потребления.
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