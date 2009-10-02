Уровень безработицы в еврозоне вырос
11:43, 02 октября 2009Разное
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Уровень безработицы в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в августе 2009 г. с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с пересмотренными данными за июль 2009 г. и составил 9,6%.
Комментарий: То обстоятельство, что европейские страны никак не могут остановить рост безработных, настораживает. Если ситуация радикально не улучшится до конца года, то скорее всего кризис будет еще продолжаться большую часть 2010 года.
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