Главное на 2 октября (день)

Финансы

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2009 года сведен с дефицитом 16,427 млрд. грн., а сводный бюджет - с дефицитом 16,696 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, доходы госбюджета в январе-августе составили 135,348 млрд. грн, тогда как расходы - 149,94 млрд. грн.

При этом доходы сводного бюджета за январь-август составили 175,971 млрд. грн., расходы - 190,798 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на обслуживание внутренних и внешних заимствований страны в 2010 году пойдет больше средств, чем на финансирование обороны и здравоохранения, вместе взятых.

Такое мнение он высказал в специальном выпуске программы «Общественный диалог» на Львовской областной телерадиокомпании, сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

В.ЮЩЕНКО указал на стремительный рост внутреннего и внешнего государственного долга, на обслуживание которого будут расходоваться огромные средства бюджета 2010 года.

«В 2010 году обслуживание внутренних и внешних заимствований страны, которые взяло нынешнее правительство, будет стоить больше, чем финансирование расходов на оборону и здравоохранение, вместе взятых», - сказал Президент.

В целом во время программы В.ЮЩЕНКО дал ключевые оценки экономического положения страны.

Он подчеркнул, что кризис является шансом перестроить экономику, и для этого необходимо осуществлять эффективные реформы, чего правительство не делает. Свидетельствами этого является продолжение слабой бюджетной политики, которая «стала угрозой номер один для экономической стабильности государства». «Отсутствие реформ сегодня трансформирует кризис в следующий год», - констатировал Президент.

В частности, он обратил внимание на непрофессиональный подход к разработке государственного бюджета текущего и следующего года. «Дефектный некомпетентный бюджет в этом году, который был принят по просьбе правительства, а затем не был сбалансирован, стал тормозом номер один для экономики страны», - убежден В.ЮЩЕНКО.

С 28 сентября на ПФТС представлены все существующие на данный момент выпуски еврооблигаций Украины: Украина-11, Украина-12, Украина-13, Украина-15, Украина-16 и Украина-17.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно полученной информации, инициировала внесение всех выпусков суверенных еврооблигаций Украины в биржевой список ПФТС компания Astrum Investment Management — маркет-мейкер на рынке украинских еврооблигаций.

Как отметили в пресс-службе, до настоящего времени в списке ПФТС были представлены два выпуска суверенных украинских еврооблигаций, с погашением в 2009 и 2011 году.

Национальный банк Украины (НБУ) 7 октября проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 9 октября – по продаже евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 7 октября и 3 тыс. евро для аукциона 9 октября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 7 и 9 октября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3510/8,3960 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,4160/8,4640 грн./долл., и к 12:00 достигли значений 8,4750/8,5080 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2770/0,2790 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2787/0,2809 грн./рубль, и к 12:00 составили 0,2807/0,2824 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,1525 рублей за доллар (+0,0650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4530/1,4532 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1340/12,2035 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,2410/12,2945 грн./евро, и к 12:00 достигли уровня 12,3350/12,3735 грн./евро.

Новости ТЭК

Самый современный украинский нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» (г. Одесса), принадлежащий российской компании «ЛУКОЙЛ», прекратил производство нефтепродуктов из-за дефицита сырья.

Об этом сказал пресс-секретарь ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия) Дмитрий ДОЛГОВ, передает Reuters.

«Выпуск нефтепродуктов прекращен. Завод останавливается», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» сообщил, что предприятие намерено остановить производство из-за изменения маршрута поставок российской нефти.

По словам представителя НПЗ, новый маршрут предполагал удорожание транспортировки нефти на 6,5 долл. за тонну.

После чего ОАО «Укртранснафта» призвало представителей российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» вернуться за стол переговоров и цивилизованным путем найти общее обоюдовыгодное решение проблемы поставок нефти на Одесский НПЗ.

Руководство «Укртранснафты» на протяжении двух месяцев вело переговоры с представителями российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» относительно изменения маршрута поставок нефтяного ресурса. Однако четыре предложенных российской компании варианта ее не устроили.

Напомним, в начале сентября т.г. «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» уже заявлял о том, что ОАО «Укртранснафта» принуждает предприятие импортировать нефть по невыгодному маршруту.

В течение августа «Укртранснафта» неоднократно обращалась к компании с предложением перейти на транспортировку нефти по маршруту «32-й км госграницы Украины с Беларусью – Одесский НПЗ». В частности, 31 августа т.г. предприятие получило очередное официальное уведомление о том, что с 1 октября поставка нефти на НПЗ будет осуществляться по новому маршруту.

При этом «Укртранснафта» сообщила, что речь идет не о навязывании нового маршрута, а о возможности транспортировки нефти по еще одному альтернативному маршруту. По информации «Укртранснафты», выбор маршрута, по которому может осуществляться транспортировка нефти на Одесский НПЗ, зависит от действий российского оператора магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) перенес торги по продаже государственных пакетов акций «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», которые должны были состояться 2 октября, на 9 октября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

В пресс-службе отметили, что торги отменены в связи с отсутствием заявок.

Позитив дня

Мир отмечает сегодня Международный день улыбки, предложенный американским художником Харви Боллом, изобретателем забавной солнечной рожицы, известной как "улыбающееся лицо" или просто "смайлик".

Как сообщает РИА «Новости», Х.Болл, назначивший себя Международным послом счастья и основавший "Всемирную корпорацию улыбок", предложил отмечать День улыбки каждую первую пятницу октября, когда само предвкушение уикенда располагает к хорошему настроению.

Девиз нынешнего, 11-го по счету, Международного дня улыбки - "Сделай доброе дело. Помоги кому-нибудь улыбнуться".

Художник, ушедший из жизни в 2001 году, задумал этот праздник во многом как протест против коммерциализации его улыбающегося творения и интернет-пространства в целом. Деньги за использование запатентованного "смайлика" поступают в некоммерческий фонд Х.Болла и используются на благотворительные цели.

Желтую улыбающуюся рожицу Х.Болл предложил в качестве символа в 1963 году страховой компании State Mutual Life Assurance Cos, отмечает NEWSru.

Понравившиеся "смайлики" изготовили в виде значков и раздали служащим компании, а те, в свою очередь, стали вручать веселые значки клиентам. Затем "смайлик" появился на эмблемах, открытках, одежде и даже на почтовой марке США.

Повсеместным "смайлик" стал, когда перебрался в интернет-пространство и sms.

Говорят, что в этот день письмо, сопровожденное улыбкой, непременно принесет успех. Некоторые интернет-продавцы обещают в пятницу за заказ со "смайликом" 20-процентную скидку.

(УНИАН)